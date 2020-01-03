غوغل تحتفل بذكرى ميلاد صاحب فكرة حاسوب صخر العربي

احتفى محرك البحث العالمي غوغل بالذكرى 82 لميلاد المصري نبيل علي محمد عبد العزيز العالم في مجال معالجة اللغات الطبيعية حاسوبيا.

وتصدرت الواجهة الرئيسية لمحرك البحث الأشهر عالميا صورة ظهرت فيها أحرف كلمة "Google" وخلالها صورة تعبيرية ملونة للمفكر المصري الراحل.

وقال "غوغل" في بيان رسمي إنه يحتفل بالذكرى 82 لميلاد الرائد المصري في مجال حوسبة اللغة العربية د. نبيل علي.

يُذكر أن عبد العزيز ولد في 1 يناير/كانون الثاني 1938، وحصل على البكالوريوس في هندسة طيران عام 1960، ثم الماجستير عام 1967 والدكتوراه في هندسة الطيران عام 1971.

عمل في الفترة بين 1961 و1972 ضابطا مهندسا في القوات الجوية المصرية بمجالات الصيانة والتدريب، ثم انتقل إلى مجال الحاسوب، حيث كان من أوائل العرب الذين احترفوا هذا المجال.

عمل بين 1972 و1977 مديرا للحاسب الآلي بشركة مصر للطيران، وكان أول من أدخل نظم الحجز الآلي بشركات الطيران في المنطقة العربية، ثم تقلد بعد ذلك مناصب ومستويات مختلفة في شركات عربية وعالمية بمجال الحاسوب في مصر والكويت وأوروبا وكندا والولايات المتحدة.

بداية من 1983، أصبح مديرا لمشروع صخر للحاسوب وكان صاحب فكرة إنشائه، ومن عام 1985 إلى 1999 كان نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة صخر للبحوث والتطوير، كما عمل باحثا متفرغا في بحوث ثقافة المعلومات والذكاء الاصطناعي وتطبيقه على اللغة العربية، ومديرا لمؤسسة النظم المتقدمة متعددة اللغات.

صمم أكثر من عشرين برنامجا تربويا وتعليميا، وتوفي في 26 يناير/كانون الثاني 2016.

ومن مساهماته في مجال رقمنة العربية، ابتكار أول برنامج خاص بالقرآن الكريم، وتطوير قاعدة بيانات معجمية للغة الضاد.

وحصل المفكر والعالم الراحل على عدد من الجوائز منها:

- جائزة أحسن كتاب في مجال الدراسات المستقبلية من الهيئة العامة للكتاب عام 1994.

- جائزة أفضل كتاب ثقافي في مجال "تَحدِّيات عصر المعلومات" من الهيئة العامة للكتاب عام 2003.

- جائزة "الإبداع في تقنية المعلومات" من مؤسسة الفكر العربي عام 2007.

- جائزة الملك فيصل العالمية مع البروفيسور علي حلمي أحمد موسى في مجال المعالجة الحاسوبية للغة العربية عام 2012.