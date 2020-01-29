واتساب لن يعمل على هذه الأجهزة ابتداء من فبراير.. فهل جهازك بينها؟ وماذا تفعل؟

يعد تطبيق واتساب من أشهر تطبيقات الدردشة على الهواتف الذكية ويستخدمه مئات الملايين حول العالم، لكن هذا التطبيق سيتوقف عن العمل على عدد من الهواتف الذكية بما فيها بعض هواتف آيفون، فما هي تلك الأجهزة؟ وماذا تفعل إذا كنت تملك أحدها؟



كانت شركة واتساب أنهت عمل تطبيقها على بعض أجهزة بلاكبيري ونوكيا في عام 2016، وفي 2017 أوقفت عمل التطبيق على عدد محدود من هواتف أندرويد وويندوز وآيفون التي تعمل بنسخ قديمة من أنظمة التشغيل.



وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت واتساب أنها ستوقف دعم كافة الأجهزة العاملة بنظام ويندوز فون بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، مع قرار إيقاف الدعم نهائيا لبعض هواتف أندرويد و"آي أو إس" بحلول 1 فبراير/شباط 2020.



وخلال أيام قليلة سيتوقف دعم واتساب للأجهزة العاملة بإصدار أقدم من الإصدار 4.0.3 من نظام التشغيل أندرويد الذي طرح في 2011، مما يعني كافة هواتف أندرويد التي تعمل بالإصدار 2.3.7 وما هو أقدم، وبالتالي لن تتأثر سوى تلك الأجهزة التي يزيد عمرها على عقد من الزمن.



وبالنسبة لمستخدمي آيفون فإن الأجهزة المتأثرة هي تلك العاملة بالإصدار 8 من نظام "آي أو إس" الذي طرح في 2014 أو ما هو أقدم.

وسبب إيقاف دعم تلك الأجهزة هو أنها لن تقدم نوع الإمكانيات التي تحتاجها الشركة لتوسيع ميزات التطبيق في المستقبل، بحسب ما صرحت واتساب عند إعلان الأمر.