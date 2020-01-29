"للتراجع عن أخطاء الماضي".. مايكروسوفت مطالبة بفتح شفرة ويندوز 7 مجانا

دعت مجموعة من المدافعين عن مجانية البرمجيات شركة مايكروسوفت إلى "التراجع عن أخطاء الماضي"، بإعادة طرح نظام التشغيل ويندوز 7 كبرنامج مجاني.

وكانت مايكروسوفت أنهت دعمها لويندوز 7 رسميا يوم 14 يناير/كانون الأول 2020، مما يعني عدم طرح أي تحديث مجاني أو تحديث أمني له مستقبلا، ولذلك ترى مؤسسة البرمجيات الحرية (أف أس أف) أن على مايكروسوفت فتح شفرة النظام التشغيلي مجانا للجميع، مثل أي برنامج مفتوح المصدر.

وأثارت المؤسسة التي أسسها ريتشارد ستالمان عام 1985، العديد من القضايا ضد تراخيص البرمجيات الاحتكارية من مايكروسوفت، فعند إطلاق ويندوز 7، حثت المؤسسة العملاء على التخلي عن نظام التشغيل.

ومع ذلك، فإن الحملة الأخيرة للمجموعة تطلب من مايكروسوفت "فعل الشيء الصحيح" من خلال فتح شفرة نظام التشغيل تحت رخصة مجانية، مثل رخصة "جي إن يو" العمومية التي أنشأها ستالمان.

وتأتي العريضة الجديدة في الوقت الذي تتبنى فيه مايكروسوفت على نحو متزايد المصادر المفتوحة ونظام لينوكس، وأحيانا جعل أجزاء مفتوحة المصدر من إمبراطوريتها البرمجية، حتى أنها طرحت ويندوز 10 بنواة لينوكس مدمجة فيه.

لكن من غير المرجح أن تستجيب مايكروسوفت لمطالب مؤسسة البرمجيات الحرية التي حددتها في عريضة أُطلقت الأسبوع الماضي، حثت فيها الشركة الأميركية على منح نظام التشغيل "للمجتمع لدراسته وتحسينه".

وتجادل المؤسسة بأن مايكروسوفت "ليس لديها ما تخسره" من خلال تحرير إصدار من نظام التشغيل الخاص بها الذي تقول مايكروسوفت ذاتها إنه قد وصل إلى نهايته.

وتحدد العريضة ثلاثة مطالب، هي:

- إصدار ويندوز 7 كبرنامج مجاني، فليس من الضروري أن تنتهي حياته، ومنحه للمجتمع لدراسته والتعديل عليه ومشاركته.

- احترام حرية وخصوصية المستخدمين، وليس مجرد إجبارهم على التحول إلى أحدث إصدار من ويندوز.

- المطالبة بأدلة إضافية على أن مايكروسوفت تحترم حق المستخدمين وحريته، وأنها لا تستخدم هذه المفاهيم فقط كتسويق عندما يكون ذلك مناسبا.

ومن الأسباب التي من المحتمل ألا تستجيب لأجلها مايكروسوفت لمطالبهم، أنها خلال السنوات الثلاث القادمة ستظل توفر تحديثات أمان للشركات التي تدفع مقابل تحديثات الأمان الممتدة، وهم من عملائها الذين لم يتحولوا بعد إلى ويندوز 10.

أما السبب الآخر فهو أنه لا تزال هناك أجزاء من شفرة ويندوز 7 مضمنة في ويندوز 10، ولهذا فليس من مصلحة الشركة إطلاق نسخة مجانية من ويندوز 7.