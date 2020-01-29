بعد اختيار بريطانيا والاتحاد الأوروبي لهواوي.. هكذا تباينت مواقف الدول الأخرى بخصوص شبكات الجيل الخامس

منح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون شركة هواوي دورا محدودا في شبكة المحمول البريطانية "5 جي" يوم الثلاثاء، في تحد لضغوط الولايات المتحدة لاستبعاد الشركة الصينية من اتصالات الجيل القادم، بسبب مخاوف من أن بكين قد تستخدمها للتجسس.

وخلط الرفض البريطاني للطلب الأميركي الأوراق بين الولايات المتحدة وحلفائها، فقد وضع الاتحاد الأوروبي إرشادات جديدة تسمح للدول الأعضاء بتقييد مزودي خدمات "5 جي" المصنفين كبائعين ذوي مخاطر عالية، والتحذير من المخاطر الأمنية وخطر الاعتماد على مورد واحد، وهو ما يعني ضمنيا تجاهل تحذيرات إدارة الرئيس دونالد ترامب واتباع خطى بريطانيا.

ونستعرض في ما يلي مواقف الحلفاء من استخدام تقنيات الشركة الصينية:

الولايات المتحدة: إما نحن أو هواوي

ضاعفت واشنطن الضغط على حلفائها لإغلاق شركة هواوي، الشركة الرائدة عالميا في مجال معدات الاتصالات بحصة سوقية عالمية تبلغ 28%، بحجة أن معداتها تحتوي على "أبواب خلفية" ستمكن الصين من التجسس على الدول الأخرى. ولم يعلق الرئيس ترامب بعدُ على قرار بريطانيا.

أستراليا: سنعتمد على أنفسنا

منعت أستراليا شركة هواوي من توريد معدات لشبكة الجيل الخامس (5 جي) للهواتف المحمولة عام 2018.

وكانت الشركة الصينية أبرمت في الأصل صفقة لوضع الكابلات تحت البحر لجلب الإنترنت فائق السرعة إلى جزر سليمان وبابوا غينيا الجديدة، ولكن في عام 2018 قررت أستراليا تمويل وبناء البنية التحتية بنفسها.

نيوزيلاندا.. منعت سابقا وتتراخى حاليا

منعت نيوزيلندا (وهي عضو في شبكة تبادل المعلومات الاستخباراتية العيون الخمسة (Five Eyes) مع أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا) مزود الخدمة المحلي سبارك (Spark) من استخدام معدات هواوي لتقنيات الجيل الخامس عام 2018.

وقالت سبارك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنها لن تستخدم تقنيات هواوي فقط في شبكات الجيل الخامس، ولكنها ستضعها في قائمة الشركات الثلاث التي تضم أفضل موردي المعدات.

كندا.. التخوف السياسي أكبر من التقني

تدرس الحكومة الكندية الآثار الأمنية لشبكات الجيل الخامس، ويتوقع أن تدرس عن كثب قرار بريطانيا السماح لهواوي بدور محدود في بناء شبكات الجيل الخامس الكندية.

وتخوض أوتاوا أيضًا نزاعًا ثنائيًّا مستمرًا مع بكين، بعد أن اعتقلت السلطات الكندية المدير المالي لشركة هواوي منغ وانزهو في ديسمبر/كانون الأول 2018، بناءً على طلب تسليم أميركي.

ألمانيا على خطى الاتحاد الأوروبي

طلبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من مشرعي بلادها -التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا- الانتظار إلى ما بعد قمة الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار القادم قبل اتخاذ موقف بشأن استبعاد هواوي في ألمانيا.

وتفضل ميركل وضع متطلبات أمان صارمة لشبكة الجيل الخامس، لكنها تعارض استثناء الشركات الفردية، رغم مواجهتها معارضة من أعضاء في حزبها يدعمون دعوات الولايات المتحدة لحظر شركة هواوي تمامًا.

بولندا: لا نمانع العمل مع هواوي

تتمتع هواوي بموطئ قدم قوي في بولندا، لكنها لا تزال قيد الفحص، حيث قال وزيرها المكلف بالقطاع الرقمي في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن بولندا قد تكون لها مطالب أمنية مختلفة بالنسبة لجوهر نظام "5 جي" وبقية الشبكة.

النمسا: لا نمانع استخدام معدات هواوي

لم يستبعد المستشار سيباستيان كورز نشر معدات هواوي في شبكات الجيل الخامس المستقبلية في النمسا، لكنه قال إن البلاد ستنسق قراراتها مع بقية الاتحاد الأوروبي.