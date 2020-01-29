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لن تستطيع الوفاء بوعودها.. ذعر في آبل بسبب كورونا

خطة شركة آبل لزيادة إنتاج هواتف آيفون خلال النصف الأول من العام الحالي ستتأثر بانتشار فيروس كورونا (رويترز)
خطة شركة آبل لزيادة إنتاج هواتف آيفون خلال النصف الأول من العام الحالي ستتأثر بانتشار فيروس كورونا (رويترز)

ذكر تقرير لموقع "نيكي آسيان ريفيو" -أمس الثلاثاء- أن خطة شركة آبل لزيادة إنتاج هواتف آيفون بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الحالي، ستتأثر بشكل كبير مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء الصين.

وطلبت الشركة من مورديها الذين لديهم مراكز تصنيع في الصين، ما يصل إلى ثمانين مليون آيفون في النصف الأول من عام 2020، وفق ما ذكرته الصحيفة نقلا عن مطلعين على خطط الشركة.

ووفقا للتقرير أيضا، فقد طلبت آبل ما يصل إلى 65 مليونا من هواتف آيفون القديمة، وما يصل إلى 15 مليون وحدة من هاتف آيفون المنخفض السعر الذي تخطط للكشف عنه في مارس/آذار القادم. ومع ذلك، فإن الإنتاج الشامل الذي من المقرر أن يبدأ في الأسبوع الثالث من شهر شباط/فبراير، قد يتأخر بسبب تفشي الفيروس، وفق ما ذكره نيكي.

وحذر الموردون من أن خط إنتاج هواتف آيفون سيتأثر بشكل كبير، حيث إن كبرى مراكز التصنيع موجودة بالقرب من إقليم هينان وغواندونغ اللذين سجلت فيهما مئة حالة من مرض كرونا، كما سجلت خمسون حالة في إقليم شانغهاي الذي يأتي في المركز الثاني من حيث عدد مراكز التصنيع.

وتسبب تفشي فيروس كورونا حتى الآن في مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أكثر من 4500 في الصين، وتقطعت السبل بعشرات الملايين خلال عطلة العام القمري الجديد واهتزت الأسواق العالمية.

وأغلق سهم آبل منخفضا بنسبة 3% تقريبا ليصل إلى 308.95 دولارات يوم الاثنين، حيث تسببت المخاوف من فيروس كورونا في انخفاض أسهم شركات التقنية والتقنية العالية.

المصدر : مواقع إلكترونية
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