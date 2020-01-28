في خطوة أدهشت الجميع.. فيتنام تعلن إطلاق نسختها الخاصة من شبكة 5 جي

في خطوة أثارت دهشة الخبراء، أعلنت أكبر شركة اتصالات في فيتنام عن خطتها لإطلاق نسختها الخاصة من شبكات 5 جي في يونيو/حزيران 2020.

وسبب الدهشة أن الإعلان يأتي على النقيض مما يحدث في ألمانيا وبريطانيا، حيث تفكر حكومتا البلدين في السماح لشركة "هواوي" الصينية ببناء شبكات الجيل الخامس لديهما، رغم الضغط المستمر من جانب الولايات المتحدة لمقاطعة عملاقة التكنولوجيا الصينية المثيرة للجدل والاستعانة بالتكنولوجيا الأوروبية.

وتدرس الحكومات في أنحاء العالم استخدام تقنيات هواوي لبناء شبكات الجيل الخامس بدولهم رغم تحذيرات الولايات المتحدة من إمكانية أن يتم استخدام تقنية الشركة لأغراض التجسس لصالح حكومة بكين.



وتقول شركة الاتصالات الفيتنامية "فيتيل" -التي تديرها وزارة الدفاع- إنها أصبحت قادرة الآن على إجراء أول مكالمة فيديو "5 جي" باستخدام معداتها الخاصة التي تم تطويرها خلال ستة أشهر.

وعلى الرغم من أن تغطيتها لن تصل جميع الفيتناميين من مستخدمي الهواتف الذكية، والبالغ عددهم 42 مليون شخص حتى عام 2021، فإن تقديم شبكة "5 جي" هذا الصيف سيجعل "فيتيل" سادس شركة على مستوى العالم تقدم تلك الخدمة.

وقال الرئيس التنفيذي في إعلان عن أحدث تطورات الشركة "جميع الدول تتسابق على نشر تقنية 5 جي لإثبات تقدمها التقني" مضيفا أن "5 جي هي العامل الحاسم لنجاح أي مجتمع رقمي" مؤكدا أن شركته لن تعمل مع هواوي الوقت الحالي.

وتم تفسير الإجراء الذي اتخذته "فيتيل" على أنه محاولة مباشرة من جانب فيتنام لتجاوز "هواوي" وهو نفس النهج الذي دعت الحكومة الأميركية دول الاتحاد الأوروبي إلى الإقدام عليه.