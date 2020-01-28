40 منظمة تطالب بوقف استخدام تقنية التعرف على الوجه في أميركا
|تقنيات التعرف على الوجه تؤثر على الحريات المدنية من خلال مراقبة أشخاص لم يقترفوا أي جرم (رويترز)
وأشارت الرسالة إلى دراسة حديثة -أجراها المعهد الوطني للعلوم والتقنية على برمجيات التعرف على الوجه- وجدت أن "الإيجابيات الخاطئة" تزيد بأكثر من مئة ضعف عندما يتعلق الأمر بالآسيويين والأفريقيين الأميركيين مقارنة بالوجوه البيضاء، وقد فحص المعهد 189 خوارزمية برمجية من 99 مطورا تشكل "غالبية الصناعة".
ووُجد أن أعلى معدلات من الإيجابيات الخاطئة كان للأميركيات من أصول أفريقية، وهو ما اعتبره المعهد الوطني للعلوم والتقنية مهما بشكل خاص لأن "العواقب قد تتضمن اتهامات خاطئة" واعتبرت المنظمات المشاركة بالرسالة أن المشكلات الواضحة المتعلقة بالتحيز والتمييز في الأنظمة المستخدمة حاليا سبب إضافي للتوصية بوقف شامل لتلك الأنظمة.
كما حثت مجلسَ الخصوصية والحريات المدنية على أن يدرس مخاوف الناس الأكثر أهمية بشأن استخدام التعرف على الوجه بالأماكن العامة، والتحرك قدما بهذا الشأن لتقييم مخاطر استخدام هذه التقنية في مثل تلك الأماكن.
كما عبرت المنظمات عن قلق متزايد من أساليب التعرف على الوجه التي تستخدمها الحكومات الاستبدادية للسيطرة على الأقليات والحد من المعارضة، والتي قد تنتشر بسرعة إلى المجتمعات الديمقراطية.
وحثت مجلسَ الخصوصية والحريات المدنية على تقييم التقنية والسياسات التي تؤثر على خصوصية الأميركيين وتقديم توصيات إلى الرئيس ترامب والسلطة التنفيذية، مؤكدة أن النشر السريع غير المنظم لأنظمة التعرف على الوجه يمثل تهديدا مباشرا "للحريات الثمينة التي تعتبر حيوية" لطريقة حياة الأميركيين.
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