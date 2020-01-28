أشاد به الخبراء الألمان.. "فيرميل" بريد إلكتروني يحمي خصوصيتك

أوردت بوابة التكنولوجيا "موبيل زيشر.دي" أن تطبيق البريد الإلكتروني فيرميل (Fairemail) المخصص للأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد يعوِّل في انتشاره في المقام الأول على الخصوصية وحماية البيانات.

وأوضحت البوابة الألمانية أن تطبيق فيرميل يخلو من برمجيات التتبع والإعلانات، حيث لا يتم تخزين البيانات على خوادم أطراف ثالثة، كما يستخدم التطبيق معايير تقنية مفتوحة المصدر.

وبشكل تلقائي تتم إزالة العناصر غير الآمنة للرسائل، مثل الشعارات أو الرسومات الصغيرة، التي تستخدم غالبا لتتبع استخدام الرسائل. ولأسباب تتعلق بالأمان لا يعمل فتح الروابط إلا بعد تأكيد المستخدم لذلك.

ومن المزايا، التي يقدمها تطبيق فيرميل أيضا، سهولة دمج عدة حسابات بريد إلكتروني، كما يمكن استعمال التطبيق بشكل بديهي. ويشيد الخبراء الألمان أيضا بانخفاض استهلاك التطبيق للبيانات ولطاقة البطارية.

ويتوفر الإصدار الأساسي من تطبيق فيرميل بالمجان ويعمل بكامل مزاياه، في حين يتوفر إصدار مدفوع مقابل سبعة دولارات. ويشتمل على وظائف إضافية مثل قبول أو رفض دعوات التقويم أو دعم مستشعر بصمات الإصبع أو تنبيهات رسائل التهيئة.