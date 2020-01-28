آبل تكشف تصميما لماك مصنوعا من الزجاج بالكامل

كشفت التصميمات الجديدة لآبل -في براءة اختراع نشرها مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي- عن خطط الشركة المتمثلة في صنع حاسوب باستخدام لوح واحد من الزجاج.

ووفقا لصحيفة إندبندنت فإن هذا الحاسوب مماثل تماما لجهاز آي ماك الحالي، حيث يتكون من لوحة واحدة كبيرة تضم كلا من الشاشة والمكونات الأخرى. ولكن على عكس جميع أجهزة آبل، فإنه عبارة عن لوح زجاجي يُفترض أن يكون غير مرئي إلى أن يتم استخدامه.

وأشارت براءة الاختراع إلى أنه من الممكن تحريك منحنى الشاشة أو طيّه بالكامل. ومع ذلك، يبدو أن بعض الأجزاء لا تزال غير مخفية في التصميمات، إذ إن الحاسوب مجهّز بحامل منفصل في الخلف، من المفترض أن يحتفظ بالأجزاء التي لا يمكن أن تكون شفافة.