آبل تكشف تصميما لماك مصنوعا من الزجاج بالكامل
كشفت التصميمات الجديدة لآبل -في براءة اختراع نشرها مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي- عن خطط الشركة المتمثلة في صنع حاسوب باستخدام لوح واحد من الزجاج.
ووفقا لصحيفة إندبندنت فإن هذا الحاسوب مماثل تماما لجهاز آي ماك الحالي، حيث يتكون من لوحة واحدة كبيرة تضم كلا من الشاشة والمكونات الأخرى. ولكن على عكس جميع أجهزة آبل، فإنه عبارة عن لوح زجاجي يُفترض أن يكون غير مرئي إلى أن يتم استخدامه.
وأشارت براءة الاختراع إلى أنه من الممكن تحريك منحنى الشاشة أو طيّه بالكامل. ومع ذلك، يبدو أن بعض الأجزاء لا تزال غير مخفية في التصميمات، إذ إن الحاسوب مجهّز بحامل منفصل في الخلف، من المفترض أن يحتفظ بالأجزاء التي لا يمكن أن تكون شفافة.
|مخطط حاسوب آي ماك الذي ظهر في براءة الاختراع مصنوع كليا من الزجاج (آبل)
من ناحية أخرى، فإن إيداعات براءات الاختراع هذه لا تؤكد حقيقة أن المنتج سوف يُصنع أو سيصل إلى السوق بالشكل المقتَرح نفسه، ولكنها توفر نظرة ثاقبة لعملية التصميم الخاصة بشركة آبل التي يبدو أنها تفكر في أنواع جديدة تماما من الحواىسيب.
وبينما تُظهر الصور بوضوح لوحة مفاتيح في الجزء السفلي من الحاسوب، فإن صورة أخرى توضح تمرير لوحة المفاتيح وتضمينها في الشاشة، ما يوضح إمكانية استخدامها قاعدة منافذ إضافية أو قطعة إضافية لواحد من الحواسيب المحمولة لآبل.