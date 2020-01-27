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بعد أكثر من عامين ونصف العام.. ويكيبيديا تعود لتركيا

أكثر من 335 ألف مقال في ويكيبيديا متاحة باللغة التركية (الأناضول)
أكثر من 335 ألف مقال في ويكيبيديا متاحة باللغة التركية (الأناضول)

تلقت مؤسسة ويكيميديا ​​تقارير تفيد بأن الوصول إلى ويكيبيديا في تركيا يجري استعادته، ويأتي هذا التطور الأخير بعد قرار صدر يوم 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي عن المحكمة الدستورية في تركيا والذي يقضي بإنهاء حظر فرضته الحكومة التركية واستمر أكثر من عامين ونصف العام.

وقال بيان لشركة ويكيبيديا "يسرنا أن يتمكن شعب تركيا مرة أخرى من المشاركة في أكبر محادثة عالمية حول ثقافة تركيا وتاريخها عبر الإنترنت ومواصلة جعل ويكيبيديا مصدرًا حيويا للمعلومات حول تركيا والعالم".

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة ويكيميديا كاثرين ماهر "نحن مسرورون للوحدة مع شعب تركيا". وأضافت "في ويكيميديا​​، نحن ملتزمون بحماية حق كل فرد في الوصول إلى المعلومات. نحن متحمسون لمشاركة هذه اللحظة الهامة مع مجتمع المساهمين الأتراك نيابة عن الباحثين عن المعرفة في كل مكان".

وأكدت المديرة التنفيذية أن مؤسستها تراجع "بنشاط النص الكامل للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية التركية". ولفتت إلى أنه "في غضون ذلك، لا تزال المحكمة تنظر في قضيتنا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان". 

وحظرت الحكومة التركية ويكيبيديا في أبريل/نيسان 2017 بعد أن رفضت الموسوعة الحرة إزالة المحتوى الذي يزعم أن الحكومة التركية قدمت الدعم للجماعات الإرهابية والمتشددة. ولم تتمكن عناوين "أي بي" (IP) التركية من زيارة الموقع بأي لغة، وينظر إليه على أنه أشد حظر على موسوعة ويكيبيديا في العالم.

ويوجد أكثر من 85% من المقالات على ويكيبيديا بلغات غير الإنجليزية، من بينها أكثر من 335 ألف مقال في ويكيبيديا التركية كتبها متطوعون أتراك للناطقين باللغة التركية.

المصدر : مواقع إلكترونية
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