لمدمني الهواتف الذكية.. اختراع من غوغل لحماية صحتك الرقمية

أطلقت غوغل ثلاثة تطبيقات تجريبية جديدة لمساعدتك في استخدام هاتفك بشكل أقل كجزء من مبادرة الصحة الرقمية، أحد هذه التطبيقات عبارة عن مظروف ورقي بحجم الهاتف يغطي هاتفك بشكل كامل.

يبدو المظروف مشابها للحقائب التي يطلب من الزوار وضع هواتفهم بها في الحفلات الموسيقية، ويجب أن يسمح لك مظروف غوغل على الأقل بإجراء مكالمة، إذا كنت بحاجة إلى ذلك.

لمقاومة إغراء الشاشة.. إنفيلوب (المظروف)

إذا كنت ترغب في تجربة تقنية المغلف من غوغل بنفسك، يجب أن يكون لديك هاتف غوغل بيكسل 3إي، فهي تعمل مع هذا الهاتف فقط في الوقت الحالي.

فإذا كان لديك بيكسل 3إي، نزّل تطبيق "إنفيلوب" (Envelope) من متجر غوغل، ثم اطبع المغلف الموجود بصيغة "بي دي أف" وقص القالب، واتبع الإرشادات لإنشائه.

بعد ذلك، عندما تكون جاهزا لأخذ استراحة من هاتفك، افتح تطبيق إنفيلوب، وضع بكسل 3إي في المغلف، وأغلق قفل المغلف. بمجرد إغلاق هاتفك في الظرف، ستكون خدمات طلب أرقام الهواتف أو استخدام الاتصال السريع أو معرفة الوقت عن طريق وميض الأرقام الموجودة على لوحة الأرقام هي الخدمات الوحيدة المتوفرة.

وهناك مغلف آخر يسمح لك بالتقاط الصور والفيديو فقط، وفتحت غوغل التطبيق للمطورين الذين يمكنهم عمل مغلفات خاصة بمميزات مختلفة.

ولمن يتساءل عن فائدة إنفيلوب مقارنة بأي مغلف عادي يمكن وضع هواتفنا فيه والابتعاد عن الشاشة، نقول إن إنفيلوب مبرمج مع التطبيق بحيث يمكن أن يظهر خدمات معينة والهاتف بداخله، كما أنه يقيس الفترة التي قاومت خلالها إغراء استخدام الهاتف.

إن الفكرة تفيد بشكل كبير من لديهم اجتماعات أو يشاركون في حفلات أو زيارات ومناسبات تتطلب التركيز و التفاعل أكثر بدلا من الاستغراق في الشاشة.

نشاط الفقاعة سيغلق شاشتك

أطلقت غوغل أيضا تطبيقا يدعى نشاط الفقاعة (Activity Bubbles)، الذي يضع فقاعة على ورق حائطك الخاص، وفي كل مرة تفتح الهاتف يتزايد عدد الفقاعات. إذا كانت شاشتك الرئيسية مغطاة بالفقاعات، فقد تكون هذه علامة على أنك تستخدم هاتفك لمدة طويلة.

وقت طويل يعني ساعة هاتف كبيرة

فكرة تطبيق "ساعة إيقاف الشاشة" الجديدة من غوغل هي عبارة عن خلفية حية لهواتف أندرويد وتتزايد باستمرار كلما ألغي قفل هاتفك. وعندما تفتح هاتفك سيبدأ العداد بالعمل لحساب الوقت الذي تستغرقه على هاتفك.