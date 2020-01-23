امنح هاتفك بعض الاهتمام.. نصائح ذهبية لتنظيف الهواتف الذكية

يحتاج الهاتف الذكي بين فينة وأخرى للقيام بعملية تنظيف للتطبيقات والمعلومات التي ربما لا يحتاجها المستخدم، والتي تأخذ حيزا كبيرا من الذاكرة، وربما تسبب أضرارا لا يمكن للمستخدم معرفة تأثيرها.

وأوضحت بوابة التقنيات "موبيل زيشر.دي" الألمانية بعض النصائح والإرشادات لتنظيف الهاتف الذكي والتحقق من أذون التطبيقات:

تنظيف تطبيقات أندرويد

لتنظيف الهواتف الذكية المزودة بنظام التشغيل أندرويد، يمكن للمستخدم من خلال الإعدادات ثم الذهاب لتطبيقات وبعدها جميع التطبيقات" (Settings/Apps/All Apps)، واختيار إزالة التطبيقات التي لم يتم استعمالها في 2019؛ حيث يعمل ذلك على توفير مساحة الذاكرة والحفاظ على شحنة البطارية.

وبالنسبة للتطبيقات التي لا يمكن إلغاء تثبيتها، فإنه يمكن تعطيلها على الأقل.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على المستخدم التحقق من أذون التطبيقات، وينبغي ألا يتسرب الخوف إلى المستخدم مع كل استفسار من الجهاز، حتى إذا ادعت التطبيقات أنها في حاجة ماسة لهذه الأذون.

وأشارت البوابة الألمانية إلى أنه من الأفضل عدم تغيير أذون "غوغل بلاي ستور" أو "غوغل بلاي سيرفيس" وكذلك تطبيق "أندرويد سيستيم ويب فيو" ولكن مع التطبيقات الباقية فإنه يلزم التحقق من الأذون الممنوحة لها.

متصفح آمن

تنصح بوابة التقنيات الألمانية بتثبيت متصفح آمن للبيانات بهواتف أندرويد مثل "موزيلا فايرفوكس" أو الإصدار "فايرفوكس فوكس" (Focus) المختصر والآمن.



وفي البداية يتعين على المستخدم تهيئة المتصفح بصورة سليمة، بما في ذلك تثبيت الأدوات الإضافية المفيدة، مثل حذف الكوكيز التلقائي (Cookie AutoDelete)، الذي يسمح في البداية بتعيين ملفات تعريف الارتباط، حتى تعمل مواقع الويب بسلاسة، ثم يقوم بإزالتها على الفور بعد ذلك، ويمكن العثور على الأدوات الإضافية تحت بند "آدز أون" (Add-ons) في شريط القوائم بالمتصفح.

تطبيقات "آي أو إس"

عادةً يتم سرد جميع التطبيقات في قائمة الإعدادات، وهنا تسري القاعدة نفسها؛ حيث يتعين على المستخدم إزالة التطبيقات التي لم يتم استعمالها خلال 2019، كما يمكن التحقق من أذون التطبيقات في قائمة الإعدادات أيضا؛ حيث يجب حذف جميع الأذون إذا كانت تبدو غير معقولة، أو لم يتم استعمالها لفترة طويلة، أو إذا لم تكن هناك حاجة لها مطلقا، مثل الوصول إلى الموقع.

متصفح سفاري

يعد متصفح "سفاري" برنامج التصفح الافتراضي بالهاتف الذكي آيفون والأجهزة الجوالة الأخرى من شركة آبل، ومن خلال وظيفة الحماية من التتبع فايرفوكس فوكس يمكن تحسين وظائف المتصفح.

ولاستعمال هذه الوظيفة يتعين على المستخدم تنزيل التطبيق "فوكس" (Focus) من متجر التطبيقات، ثم يقوم بفتح المتصفح ودمج هذه الوظيفة به، وبعد ذلك يجب فتح قائمة إعدادات الجهاز والانتقال إلى سفاري، ومن ثم "كونتينت بلوكيرز" وبعدها تفعيل فوكس(Safari/Content Blockers/Activate Focus).