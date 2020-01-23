للشهرين القادمين فقط.. أجزاء لعبة هاف لايف مجانا على منصة ستيم
مع اقتراب الإطلاق المتوقع في مارس/آذار المقبل للجزء الجديد من لعبة الفيديو الشهيرة "هاف لايف" الذي طال انتظاره أكثر من عقد من الزمن، قررت شركة فالف المطورة للعبة إهداء نسخ اللعبة الأصلية جميعها مجانا لكافة المستخدمين على منصة ألعابها "ستيم" وذلك للشهرين القادمين فقط.
المأخذ الوحيد هنا أنك ستحتاج إلى تنزيل الألعاب من خلال منصة ستيم -رغم أن هذه ليست بالمسألة الكبيرة بالنسبة لمعظم المستخدمين- وأنه ليس لديك سوى شهرين للقيام بذلك. ثم بمجرد طرح الجزء الجديد من اللعبة وهو هاف لايف: أليكس في مارس/آذار المقبل، فستعود جميع تلك الألعاب إلى سعرها الأصلي.
وبإمكان أي شخص تنزيل تطبيق ستيم على حاسوبه الشخصي، ثم فتح حساب جديد على منصة ستيم مجانا وتسجيل الدخول لتنزيل الألعاب المجانية.
لماذا هذا الكرم؟
الهدف الرئيسي جذب الانتباه نحو الجزء الجديد من اللعبة (هاف لايف: أليكس) التي يتطلب لعبها استخدام نظارات واقع افتراضي متوافقة، والتي تدور أحداثها قبل أحداث هاف لايف 2 والتوسعتين التابعتين لها.
وقالت فالف في منشور إخباري "أحداث هاف لايف: أليكس تجري قبل أحداث هاف لايف 2 والتوسعتين التابعتين لها، لكن هذه الألعاب تتشارك الشخصيات وعناصر القصة ذاتها". وأضافت "يعتقد فريق لعبة هاف لايف: أليكس أن أفضل طريقة للاستمتاع باللعبة الجديدة هو لعب الأجزاء القديمة أولا، خاصة هاف لايف 2 وتوسعتيها، ولهذا أردنا جعل تحقيق هذه الأمر أسهل ما يكون".
يُذكر أن آخر جزء من سلسلة هاف لايف، وهو هاف لايف: إبيسود تو، صدر عام 2007. أما الجزء الأول فصدر عام 1998، ومع ذلك فإن عشاق هذه اللعبة ظلوا يترقبون منذ سنوات طوال إصدار جزء ثالث منها، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن، قبل أن تفاجئهم الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالإعلان عن الجزء الجديد المذكور والذي سيطرح بعد شهرين.
|الرجل الغامض جي-مان من الشخصيات الأصلية التي ستظهر في الجزء الجديد (فالف)
ورغم أن هاف لايف: أليكس ليست الجزء الثالث للعبة، وتخلو من وجود البطل الرئيسي (غوردون فريمان) الذي صارع الوحوش والفضائيين والجنود في الأجزاء السابقة، فإن الشركة تروج لها على أنها لعبة متكاملة ويستغرق ختامها عدد الساعات ذاته الذي تطلبه ختام هاف لايف 2، كما أنها ستضم العديد من شخصيات اللعبة الأصلية.
ومع ذلك فإن جمهور هاف لايف: أليكس سيكون محدودا بالذين يملكون نظارة واقع افتراضي متوافقة (مثل فايف إنديكس في آر، أتش تي سي فايف، ويندوز مكسد رياليتي، أوكولوس ريفت، أوكولوس كويست) إلى جانب حاسوب شخصي بمواصفات قوية.
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