للشهرين القادمين فقط.. أجزاء لعبة هاف لايف مجانا على منصة ستيم

مع اقتراب الإطلاق المتوقع في مارس/آذار المقبل للجزء الجديد من لعبة الفيديو الشهيرة "هاف لايف" الذي طال انتظاره أكثر من عقد من الزمن، قررت شركة فالف المطورة للعبة إهداء نسخ اللعبة الأصلية جميعها مجانا لكافة المستخدمين على منصة ألعابها "ستيم" وذلك للشهرين القادمين فقط.

وتتضمن قائمة الألعاب المجانية -التي يمكن لأي شخص الحصول عليها- لعبة هاف لايف الأصلية، وهاف لايف 2، والتوسعتين اللتين ألحقتا بالجزء الثاني وهما هاف لايف 2: إبيسود ون، وهاف لايف 2: إبيسود تو.

المأخذ الوحيد هنا أنك ستحتاج إلى تنزيل الألعاب من خلال منصة ستيم -رغم أن هذه ليست بالمسألة الكبيرة بالنسبة لمعظم المستخدمين- وأنه ليس لديك سوى شهرين للقيام بذلك. ثم بمجرد طرح الجزء الجديد من اللعبة وهو هاف لايف: أليكس في مارس/آذار المقبل، فستعود جميع تلك الألعاب إلى سعرها الأصلي.

وبإمكان أي شخص تنزيل تطبيق ستيم على حاسوبه الشخصي، ثم فتح حساب جديد على منصة ستيم مجانا وتسجيل الدخول لتنزيل الألعاب المجانية.

الطرح المجاني لأجزاء لعبة هاف لايف يستمر حتى صدور الجزء الجديد هاف لايف أليكس (فالف)

لماذا هذا الكرم؟

الهدف الرئيسي جذب الانتباه نحو الجزء الجديد من اللعبة (هاف لايف: أليكس) التي يتطلب لعبها استخدام نظارات واقع افتراضي متوافقة، والتي تدور أحداثها قبل أحداث هاف لايف 2 والتوسعتين التابعتين لها.