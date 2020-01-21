واتساب يوقف دعم ملايين المستخدمين قريبا.. هكذا يمكنك حفظ محادثاتك

أعلن واتساب أنه سيتوقف عن العمل على مجموعة من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد وأي أو أس، اعتبارا من الأول من الشهر المقبل (فبراير/شباط).

ولن يتمكن الأشخاص المتأثرون من استخدام حساباتهم الحالية، وسيخسرون محادثاتهم إذا لم يقوموا بحفظ سجل الدردشة الخاص بهم قبل الموعد النهائي.

وحذر واتساب -المملوك من قبل فيسبوك- المستخدمين من التغيير المرتقب منذ شهور، ولكن الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من بداية الشهر المقبل.

ويشير الحظر الجديد إلى أن جميع أجهزة آيفون، التي تشغل أي برنامج أقدم من"أي أو أس8"/ (iOS 8)، لن تتمكن من الوصول إلى واتساب، كما ستكون هناك مشكلة مماثلة بالنسبة لمستخدمي هواتف أندرويد أيضا.

ووفقا لأحدث الإحصائيات من غوغل، لا يزال هناك الكثير من الهواتف التي تستخدم الإصدارات القديمة من نظام التشغيل الخاص بها، ويمكن أن يكون هناك حاجة لتحديث ما يصل إلى 7.5 ملايين جهاز، للاستمرار في استخدام تطبيق المراسلة.

أسباب ونصائح

وفي إطار شرح أسباب الحظر الأخير، قال واتساب "بينما نتطلع إلى السنوات السبع المقبلة في مسيرتنا، (فإننا) نريد تركيز جهودنا على منصات الهواتف المحمولة، التي تستخدمها الغالبية العظمى من الناس".

وتابع "وعلى الرغم من أن هذه الأجهزة كانت جزءا مهما من قصتنا، فإنها لا تقدم الإمكانات التي نحتاج إليها لتوسيع ميزات تطبيقنا في المستقبل".

وأكد "كان هذا قرارا صعبا بالنسبة لنا، ولكنه القرار الصائب من أجل منح الناس طرقا أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء باستخدام واتساب".

وأوصى واتساب مستخدمي أحد الأجهزة المحمولة المتأثرة، بالتحديث لمواصلة استخدام واتساب.

وسيتوقف التطبيق عن العمل على إصدارات أندرويد 2.3.7 والأقدم منها، بالإضافة لأجهزة آيفون التي تستخدم أي أو أس 7 والأقدم منها، في الأول من فبراير/شباط المقبل.

وللأسف، إذا كنت تمتلك أيا من الأجهزة المذكورة، فستحتاج إلى شراء هاتف جديد لمتابعة استخدام واتساب.

ويمكنك حفظ الدردشات الحالية، وذلك بالتوجه إلى واتساب، وفتح الدردشة التي ترغب في حفظها والنقر على "النقاط الثلاث" في الجزء العلوي الأيمن من شاشة الدردشة، ثم انقر فوق المزيد ثم تصدير الدردشة.

وحدد ما إذا كنت تريد تضمين وسائط أم لا، وبمجرد تحديد الخيار المناسب، يمكنك تحديد النظام الأساسي الذي تريد حفظ الدردشات عليه. ويمكنك اختيار إرسالها إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، حيث يمكنك الاحتفاظ بهذه الدردشات المحفوظة للرجوع إليها لاحقا.