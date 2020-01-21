بما في ذلك ثمنها وموعد طرحها.. تسريب تفاصيل بلايستيشن 5

إذا صَدَقت التسريبات الكبيرة التي نشرها حساب "4شان" (4chan) على موقع التواصل الاجتماعي "ريديت"، فإننا سنحظى بمعرفة كافة تفاصيل بلايستيشن 5 الشهر المقبل، وتحديدا يوم 5 فبراير/شباط. وقبل الخوض في التفاصيل الكاملة لمنصة ألعاب سوني الجديدة بحسب هذه التسريبات، يجب أن يكون معلوما أنها تظل شائعات ولا مجال للتحقق من صحتها إلا من خلال سوني ذاتها عندما تطرح الجهاز، ولذلك يجب ألا تؤخذ على أنها مسلمات.

وذكر المنشور أن سوني ستعقد حدثا خاصة للكشف عن منصة الألعاب في قاعة "سوني هال" بمدينة نيويورك، وسيتم خلاله الكشف عن تصميم المنصة وتصميم أذرع التحكم بها وواجهة الاستخدام فيها، وكافة مواصفات العتاد والمزايا الخاصة التي ستأتي بها.

ووفقا لما نشره الحساب، فإن بلايستيشن 5 ستتيح للمستخدمين الوصول إلى الألعاب إما من خلال رسوم اشتراك أو امتلاك اللعبة، وستتيح الشركة اشتراكا مجانيا لمدة ثلاثة أشهر في خدمتها "بلايستيشن ناو" مع كل جهاز بلايستيشن 5 في مناطق معينة ولفترة محدودة، في إطار ترويج الخدمة لمالكي المنصة الجديدة.

كما ستدعم المنصة ميزة "اللعب عن بعد" (Remote Play) بما يتيح للمستخدمين لعب ألعاب بلايستيشن 5 على هواتفهم الذكية أو حواسيبهم المحمولة أو حواسيبهم الشخصية، في أي مكان طالما فيه اتصال إنترنت عالي السرعة.

إلى جانب ذلك فإن المنصة الجديدة ستدعم بأثر رجعي كافة الألعاب من جميع منصات بلاستيشن الأقدم، ابتداء من بلايستيشن 4 ونزولا إلى بلايستيشن 1، وكذلك بلايستيشن بورتابل.

وستكون متوافقة أيضا مع كافة ملحقات بلايستيشن 4 بما في ذلك أذرع التحكم "دول شوك"، ونظارة الواقع الافتراضي "بي.إس.في.آر"، وغيرها.

بحسب التسريبات فإن المنصة الجديدة ستكون متوافقة مع كافة ملحقات بلاستيشن 4 بما في ذلك نظارة الواقع الافتراضي وذراعا التحكم (رويترز)

وبحسب التسريب، فإن المنصة تتميز أيضا بوقت تحميل للعبة من قليل إلى معدوم، وبسرعة تنزيل عالية جدا للألعاب، وبأذرع تحكم غامرة، وستدعم وجود مشغل أقراص مدمجة، وستتيح تنزيل الألعاب أو بثها.

ووفقا لمنشور "4شان" (4chan) سيتم إطلاق بلايستيشن 5 في أكتوبر/تشرين الأول 2020 في أرجاء العالم بسعر يبلغ 500 دولار، وسيصدر من المنصة نموذج واحد فقط، وفقا للمسرب.

ويضيف أن مواصفات منصة ألعاب سوني الجديدة ستكون على قدم المساواة مع سلسلة إكس بوكس إكس (التي ستكون أغلى بمئة دولار)، وأقوى من منصة إكس بوكس لوكهارت (وهي منصة يقل ثمنها بمئة دولار وبقوة حوسبة تبلغ 4 تيرافلوب/الثانية مقارنة بقوة حوسبة 10 تيرافلوب/الثانية لمنصة بلايستيشن 5).

وستتاح الطلبات المسبقة لمنصة سوني في يوم إطلاقها، لكن في مناطق مختارة.