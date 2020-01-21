إنستغرام يحقق حلم الملايين ويزيل الأيقونة المزعجة

أزالت منصة إنستغرام زر خدمة "آي.جي.تي.في" (IGTV) البرتقالي من واجهتها الرئيسية، في إجراء يبدو بمثابة اعتراف بعدم نجاح الخدمة في جذب الجمهور.

وبينما وصل عدد مرات تثبيت تطبيق "تيك توك" (TikTok) المنافس إلى 1.15 مليار مرة، بلغ عدد مرات تنزيل تطبيق "آي.جي.تي.في" 7 ملايين مرة فقط خلال 18 شهرا، وذلك رغم أن عدد مستخدمي إنستغرام يصل إلى مليار مستخدم.

وتقع أيقونة "آي.جي.تي.في" بشكل واضح في الجزء العلوي من واجهة "إنستغرام" بجوار زر الرسائل المباشرة، ولكن غالبا ما يتم تجاهله.

وقالت المنصة في تبريرها لإجراء الإزالة إنها وجدت أن غالبية المستخدمين يتصفحون فيديوهات "آي.جي.تي.في" من خلال صفحة تغذية الأخبار "فيد" (Feed) أو تصفح إكسبلور (Explore)، بينما لا يوجد سوى عدد قليل من المستخدمين الذين ينقرون على أيقونة "آي.جي.تي.في".

وأضافت "إننا نهدف دائما على إبقاء إنستغرام بسيطا قدر الإمكان، لذلك أزلنا هذا الرمز بناء على هذه المعلومات وردود الفعل التي وصلتنا من المستخدمين".

وكانت منصة إنستغرام قد سمحت بنشر مقاطع الفيديو الأفقية بدلا من الإصرار على المقاطع الرأسية، كما أنها مكنت المبدعين من نشر مقاطع فيديو "آي.جي.تي.في" مباشرة من تطبيقها الرئيسي بالطريقة نفسها التي يجري من خلالها تحميل مقاطع الفيديو والصور إلى صفحة إنستغرام الرئيسية.

وقال متحدث باسم المنصة إن "هدفنا هو إنشاء مكان مركزي لتحميلات الفيديو من شأنه تبسيط تجربة المبدعين الذين يمكنهم الآن الاستفادة من زر التحميل لتحميل الفيديوهات القصيرة والطويلة".