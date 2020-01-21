لمخاوف من إساءة استغلالها.. رئيس "ألفابت" يدعم حظرا مؤقتا لتقنية التعرف على الوجه

أيد الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابت" -الشركة الأم لغوغل- الاثنين اقتراحا من الاتحاد الأوروبي بحظر تقنية التعرف على الوجه مؤقتا، بسبب احتمال استخدامها لأغراض خبيثة.

وقال سندار بيتشاي في مؤتمر بالعاصمة بروكسل نظمه مركز أبحاث بروجيل "أعتقد أنه من المهم أن تتعامل الحكومات واللوائح مع هذا عاجلا لا آجلا، وأن توفر إطارا لذلك".

وتتخذ المفوضية الأوروبية التي تعمل كجهة تنفيذية للاتحاد الأوروبي موقفا أكثر تشددا بشأن الذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة، حيث تسعى لتعزيز اللوائح الحالية المتعلقة بالخصوصية وحقوق البيانات، وفقا لمقترح من 18 صفحة اطلعت عليه وكالة رويترز.

وجاء في المقترح أن جزءا من هذا يتضمن وقف استخدام تقنية التعرف على الوجه في المناطق العامة لمدة تصل إلى خمس سنوات، لإتاحة الوقت للاتحاد الأوروبي كي يتوصل إلى كيفية منع الانتهاكات.

وقال بيتشاي مشيرا إلى تقنية التعرف على الوجه "قد يكون الأمر فوريا، لكن ربما تكون هناك فترة انتظار قبل أن نفكر حقا في كيفية استخدامها"، مضيفا أن "الأمر متروك للحكومات لتحديد مسار" استخدام هذه التقنية.

وحث المنظمين على اتخاذ "نهج متناسب" عند صياغة القواعد، وذلك قبل أيام من الموعد الذي حددته اللجنة لنشر مقترحات بشأن هذه المسألة.