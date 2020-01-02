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بعد سيطرة هواوي على الجيل الخامس.. شياومي تستثمر ميزانية ضخمة في تكنولوجيا جديدة

شياومي الصينية تستثمر 7 مليارات دولار خلال الخمس سنوات القادمة على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي (رويترز)
شياومي الصينية تستثمر 7 مليارات دولار خلال الخمس سنوات القادمة على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي (رويترز)

أعلنت شركة شياومي الصينية للهواتف الذكية أنها سوف تستثمر أكثر من 50 مليار يوان (7.18 مليار دولار) في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الإنترنت من الجيل الخامس على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع نمو المنافسة في هذا القطاع.

صرح بذلك الرئيس التنفيذي لشركة "شياومي" لي جن في خطاب نُشر على حساب الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، لكنه لم يقدم تفاصيل استثمار محددة.

وقال جن إنه سوف يتم استخدام مصطلح يجمع بين اختصار الذكاء الاصطناعي (أي آي) وتقنيات إنترنت الأشياء التي يرمز لها بـ"آي أو تي": نحن بحاجة إلى تحويل ميزتنا في تكنولوجيا إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي "أي آي أو تي" إلى النصر المطلق في المشهد الكامل للحياة الذكية، وتوطيد مكانتنا في العصر الذكي.

المصدر : رويترز
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