من هو رئيس إسرائيل؟.. المساعد الصوتي لآبل يجيب ويثير الجدل

اكتشف عدد من المستخدمين أن مساعد آبل الصوتي "سِيري" لديه إجابة وصفت بأنها "معادية للسامية" عند رده على سؤال "من هو رئيس إسرائيل؟"، مما أثار الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

ففي رده على سؤال "من هو رئيس إسرائيل؟" كان المساعد المساعد الصوتي "سِيري" يجيب: "روفين رفلين هو رئيس دولة الاحتلال الصهيوني".

ولم يصدق كثير من المستخدمين (المؤيدين لإسرائيل) ما يسمعونه من المساعد الصوتي، فها هي ريتا باناهي من سكاي نيوز Sky News تحصل على النتيجة نفسها في أستراليا:

This is real. Wtaf @Apple



Pretty worrying that the biggest tech company in the world can be hacked by antisemites or perhaps it’s an inside job. pic.twitter.com/hoe6LA66sf — Rita Panahi (@RitaPanahi) January 19, 2020

وطرحت الصحفية في نيويورك بوست New York Post، كارول ماركوفيتش، السؤال على سري وحصلت على نفس الإجابة:

وعلق خبير معاداة السامية وعضو مجلس النواب السابق في ولاية نيويورك دوف هيكيند على الحادثة فقال، "يجب على آبل أن يكون لديها توضيح مفصل لهذه الحادثة. ليس فقط عليهم إزالة واستبدال هذه النتيجة المسيسة، بل عليهم التعامل وشرح كيفية نشر هذه النتيجة من الأساس.. نريد إجابات".

وقد طالب كثيرون (من الموالين لإسرائيل) بمختلف أنحاء العالم من شركة آبل إصلاح ذلك، وظلت الرسالة التي وصفت بأنها معادية للسامية دون تغيير لأكثر من ساعة. وحسب صحيفة بوست ميلينيوم فإن المرجح أن مصدر المشكلة هو مستخدم "معاد للسامية" قام بتحرير ذلك على موقع موسوعة ويكيبيديا.

وبينما تم إلغاء تلك الإجابة، برز تساؤل مهم "لماذا يعتمد سِيري على ويكيبيديا لتوفير المعلومات لمستخدميه؟".