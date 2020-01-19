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طال الإمارات وتركيا.. انقطاع كبير بخدمات واتساب حول العالم

الانقطاع اليوم هو الأحدث في سلسلة من الانقطاعات التي ضربت التطبيق الذي تملكه فيسبوك (الأناضول)
الانقطاع اليوم هو الأحدث في سلسلة من الانقطاعات التي ضربت التطبيق الذي تملكه فيسبوك (الأناضول)

أبلغ مئات الأشخاص عن وجود مشكلات في تطبيق المراسلة الشهير واتساب صباح اليوم الأحد، على الرغم من أن شركة واتساب لم تعترف بعدُ بالمشكلة بشكل علني.

وسجل موقع تعقب الانقطاعات الشهير داون ديتيكتور (Down Detector) مشاكل في إرسال واستقبال رسائل الوسائط على واتساب.

وبحسب الموقع، تعتبر أوروبا هي المنطقة الأكثر تضررا، رغم أن أجزاء من آسيا وأميركا الجنوبية تواجه أيضا اضطرابات شديدة في الخدمة، وفي منطقة الشرق الأوسط طال الانقطاع تركيا والإمارات اللتين سجلتا شكاوى عديدة بخصوص خدمة الفيديو والصور على المنصة.

ويعتبر هذا الانقطاع هو الأحدث في سلسلة من الانقطاعات التي ضربت التطبيق الذي تملكه فيسبوك، مع وقوع حادث كبير في مارس/آذار من العام الماضي، مما أدى إلى توقف المستخدمين لمدة يوم كامل تقريبا.

ويستخدم التطبيق أكثر من خمسمئة مليون شخص يوميا، وقد عبر الكثير منهم عن إنزعاجهم من خلال تويتر وفيسبوك.

ولم يرد متحدث باسم واتساب على الفور على طلب للتعليق لموقع داون ديتيكور. 

المصدر : مواقع إلكترونية
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