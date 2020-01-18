لإجبارها على بيع واتساب وإنستغرام.. منافسو فيسبوك يقاضون الشركة

أقامت أربع من الشركات المنافسة لفيسبوك دعوى قضائية ضد الشركة، متهمة إياها بممارسة سلوك مناهض للمنافسة، وطلبت من قاض إصدار أمر للرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ بالتخلي عن السيطرة على موقع التواصل الاجتماعي العملاق.



ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء الجمعة عن الشركات قولها إنه إذا لم يتم إجبار شركة فيسبوك على بيع تطبيقي واتساب وإنستغرام التابعين لها، فإنها ستدمجهما في شبكة التواصل الاجتماعي "مما يعزز قوتها السوقية في جميع أنحاء العالم، مما قد يمنع بشكل دائم المنافسة في الأسواق ذات الصلة لعقود قادمة".



وتمت إقامة الدعوى القضائية الخميس في سان فرانسيسكو من قبل موقع "ريفيل تشات هولد" الذي حل محل موقع التعارف "لايك برايت"، وشركة خدمات التكنولوجيا والإدارة الأميركية المعروفة باسم "ليندول" لخدمات الائتمان والخدمات المالية، وموقع "سير دوت سي إل" السابق، وشركة "بيهيف بيوميتريك" السابقة للتحقق من الهوية.



ووصفت الشركات الأربع شركة فيسبوك بأنها "واحدة من أكبر الشركات الاحتكارية غير القانونية على الإطلاق في الولايات المتحدة"، قائلة إن الهدف من وراء الدعوى القضائية هو "وقف أكثر المخططات وقاحة وتعمدا لمناهضة المنافسة خلال جيل".

يشار إلى أن فيسبوك واجهت من قبل العديد من اتهامات وقضايا الاحتكار، سواء داخل الولايات المتحدة أو في أوروبا، وكان آخرها عندما أطلقت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأميركي تحقيقا معها -إلى جانب شركات غوغل وأمازون وآبل- لتحديد إذا كانت تستغل هيمنتها على السوق وتنتهك قانون مكافحة الاحتكار.

كما جرت مطالبات كثيرة داخل الولايات المتحدة أو خارجها لتقسيم شركات التقنية الكبرى، وعلى رأسها غوغل وفيسبوك، بذريعة أن جمع تلك الشركات العديد من الخدمات واستحواذها على شركات أخرى كثيرة جعلها قوى احتكارية مهيمنة تؤثر على المنافسة العادلة.