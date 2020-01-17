لا تثير الإعجاب.. تسريب نتائج اختبار أداء غلاكسي إس20

ظهرت أرقام الأداء التي تمثل نتائج اختبارات هاتف غلاكسي إس20 على موقع اختبارات الأداء المعروف "جيك بنتش"، وهي لا ترسم صورة مثيرة للانطباع عن هاتف سامسونغ الرائد المقبل، لكن لا داعي للقلق بشأن ذلك حتى الآن.

ويُظهر منشور جديد لموقع "جيك بنتش" جهازا يسمى "إس إم-جي 981يو" (SM-G981U)، الذي عرفه موقع "دي إس إم أرينا"، المتخصص في الهواتف المتنقلة، بأنه الطراز الأصغر بين ثلاثي طرز غلاكسي إس20 المقبلة. ويعمل الجهاز بمعالج لشركة كوالكوم -على الأرجح أنه سنابدراغون 865- وبنظام التشغيل أندرويد 10.

وفي اختبار النواة الواحدة أظهر الجهاز نتيجة قدرها 561، وفي اختبار تعدد الأنوية كانت النتيجة 2358، وذلك باستخدام أداة الفحص جيك بنتش 5.1 التي تقيس الأداء الكلي.

وهذه الأرقام ليست كبيرة، فهاتف سامسونغ غلاكسي نوت 10، الذي يعمل بمعالج العام الماضي سنابدراغون 855، جاء بنتائج بلغت 746 و2640 في اختباري النواة الواحدة وتعدد الأنوية على التوالي. وتفوق هاتف "ون بلس 7 برو" أيضا على غلاكسي إس20 بنتيجتي 744 و2802 في النواة الواحدة وتعدد الأنوية على التوالي.

والأهم من ذلك، وفقا لموقع "تومز غايد" المعني بشؤون التقنية، أن أرقام غلاكسي إس20 المزعومة التي تظهر على جيك بنتش، لا تقترب بأي حال من أرقام اختبار الجهاز المرجعي الذي يعمل بمعالج سنابدراغون 865 عندما اختبره الموقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وحسب الموقع، فإنه في تلك الاختبارات أنتج معالج سنابدراغون 865 معدل أداء في اختبار تعدد الأنوية بلغ 3463 نقطة، مما جعله يقترب من نتيجة معالج أي 13 بايونيك لشركة آبل الذي حصد 3517 نقطة عند اختبار آيفون 11 برو ماكس. وفي اختبار النواة الواحدة حقق معالج سنابدراغون 865 معدل 934 نقطة، وهي نتيجة أعلى بكثير مما حصل عليه اختبار جيك بنتش.

ويثير هذا الأمر تكهنات على المدونات التقنية بأن نموذج غلاكسي إس20 الذي يظهر في نتائج اختبارات جيك بنتش الجديدة هو نموذج ما قبل الإنتاج، ولم يتم تحسينه بعد ليحقق الاستفادة الكاملة من معالج سنابدراغون الذي يشغل الجهاز.

ويقوم مصنعو الأجهزة بكافة أنواع التحسينات -بعضها تركز على الأداء وأخرى تركز على الفعالية لإطالة عمر البطارية- الأمر الذي يفسر لماذا تنتج هواتف تعمل بالمعالج ذاته نتائج اختبارات أداء مختلفة.

وما يغذي تلك التكهنات بعض النتائج التي ظهرت على موقع جيك بنتش في وقت سابق هذا الأسبوع، وتتعلق بنسخة أخرى من طرز غلاكسي إس20 يشاع أنها غلاكسي إس20 بلس.

وفي تلك النتائج حصل الجهاز على علامتي 923 و3267 في اختباري المعالج الواحد وتعدد الأنوية على التوالي. وهذه النتائج أقرب بكثير إلى ما تم الحصول عليه عند اختبار موقع "تومز غايد" لمعالج سنابدراغون 865، وربما تكون توقعا أكثر منطقية لما قد يقدمه هاتف غلاكسي إس20 عندما تكشف عنه سامسونغ في 11 فبراير/شباط القادم.