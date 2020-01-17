استجابة للتشريعات الأوروبية.. آبل قد تنهي منفذ لايتننغ

قد تكون أيام منفذ آبل لايتننغ معدودة؛ ففي وقت سابق هذ الأسبوع ناقش المشرعون الأوروبيون إمكانية أن تملك كافة الأجهزة المتنقلة شاحنا موحدا، الأمر الذي قد يؤدي إلى أن تكون جميع الهواتف الذكية مستقبلا بمنفذ "يو إس بي-سي"، بما في ذلك آيفون.

وتذكر نشرة إخبارية على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي أن أعضاء البرلمان الأوروبي سيصرون على "وجود شاحن مشترك يلائم كافة الهواتف المتنقلة والحواسب اللوحية وقارئات الكتب الإلكترونية وغيرها من الأجهزة المتنقلة".

ويبدو أن جزءا من رغبة الاتحاد الأوروبي بشاحن مشترك لكافة الأجهزة المتنقلة متجذر في مسألة الاستدامة، حيث تشير النشرة الإخبارية إلى أن أجهزة الشحن القديمة تنتج "أكثر من 51 ألف طن من النفايات الإلكترونية سنويا". وإذا تبنت جميع الهواتف المتنقلة منفذ يو إس بي-سي فمن المحتمل أن تُلقى أجهزة شحن أقل في سلة المهملات، حسب موقع تومز غايد المعني بشؤون التقنية.

وأصبح منفذ يو إس بي-سي بالفعل المعيار لمعظم هواتف أندرويد، بما في ذلك غوغل بكسل 4 وسامسونغ غلاكسي إس10 وون بلس 7 تي، وغيرها الكثير، لكن شركة آبل تمسكت بمنفذ "لايتننغ" الخاص بها، الذي ظهر لأول مرة عام 2012 في كافة هواتف آيفون والعديد من حواسيب آيباد.

وسيكون انتقال آيفون إلى يو إس بي-سي بمثابة تحول كبير لأجهزة آبل، لكنه ليس مفاجئا تماما، حيث كانت الإشاعات عن نية آبل استخدام هذا المنفذ في آيفون تنتشر منذ سنوات، وتوقع المحلل الشهير المتخصص في أخبار آبل مينغ-تشي كو مؤخرا أن تتخلى آبل عن منفذ لايتننغ بحلول عام 2021.

كما تستخدم أحدث نماذج حواسيب آيباد برو منافذ يو إس بي-سي، مما يسمح لتلك الحواسيب اللوحية عالية الأداء بالاتصال بشاشات خارجية وواجهات صوتية وغيرها من الأجهزة الطرفية.

وكانت آبل انتقدت معيار يو إس بي-سي في مذكرة إلى المفوضية الأوروبية عام 2019 قائلة إن "اللوائح التنظيمية التي من شأنها أن تحقق التوافق بشأن نوع الموصل المدمج في جميع الهواتف الذكية تجمد الابتكار بدل تشجيعه". وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوة "ستؤدي إلى حجم غير مسبوق من النفايات الإلكترونية وعدم رضى المستخدمين إلى حد كبير".

ومن السابق لأوانه الجزم بما إذا كان نظام الشاحن الموحد المقترح من الاتحاد الأوروبي سيصبح قانونا، لكنه سيؤدي إلى واحد من أكبر التغييرات في هواتف آيفون منذ سنوات، وقد يُسَر البعض في التحول إلى معيار يو إس بي-سي، في حين قد يحزن آخرون نتيجة كومة كابلات لايتننغ التي سيتحتم عليهم إتلافها.