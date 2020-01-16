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لخطورته العالية.. وكالة الأمن القومي الأميركية تحذر مايكروسوفت من خلل في "ويندوز"

مايكروسوفت: قد يكون لاستغلال هذا الخلل عواقب وخيمة على أنظمة ويندوز والمستخدمين (رويترز)
مايكروسوفت: قد يكون لاستغلال هذا الخلل عواقب وخيمة على أنظمة ويندوز والمستخدمين (رويترز)

قال مسؤولون إن شركة مايكروسوفت أطلقت أول أمس الثلاثاء إصلاحا أمنيا مهما بعدما أبلغتها وكالة الأمن القومي الأميركية بوجود خلل خطير في نظام التشغيل "ويندوز" المستخدم على نطاق واسع.

وأضافت الشركة أن الخلل قد يسمح للمتسلل بتزوير شهادات رقمية تستخدمها بعض إصدارات ويندوز لمصادقة البيانات وتأمينها، وقد يكون لاستغلال الخلل عواقب وخيمة على أنظمة ويندوز والمستخدمين.

وأكدت الشركة والوكالة أنهما لم يريا أي دليل على أن الخلل قد استخدم من قبل إحدى الجهات، لكنهما حثا مستخدمي ويندوز على نشر التحديث في أسرع وقت ممكن.

وذكرت المسؤولة في وكالة الأمن القومي آن نيوبرغر أنه طلب من مشغلي الشبكات المصنفة بالفعل تثبيت التحديث، ويجب على الجميع الآن "الإسراع في تنفيذ التصحيح".

وهذه أول مرة تطالب فيها وكالة الأمن القومي شركة مايكروسوفت علنا بتحديث أمان البرنامج، رغم أن الوكالة قالت إنها نبهت الشركات في الماضي إلى حدوث عيوب في منتجاتها. وقالت نيوبرغر إن الوكالة تسعى جاهدة لتحقيق المزيد من الشفافية في مجال أبحاث أمن المعلومات.

المصدر : رويترز
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