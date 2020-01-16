هل أنت أهل لإحداها؟.. أفضل وظائف التقنية لعام 2020
تعتبر التقنية من أكثر المجالات نموا وتنوعا في عصر بات فيه كل شيء تقريبا يعتمد عليها، ولهذا فإن الطلب على التخصصات التقنية والمحترفين في هذا المجال يظل مرتفعا. ونعرض هنا أكثر عشرين وظيفة مطلوبة في مجال التقنية لعام 2020 وفقا لموقع غلاسدور.
وغلاسدور (Glassdoor) هو موقع إلكتروني يتيح للموظفين الحاليين والسابقين تقييم الشركات بصفة مجهولة، ويسمح لهم بعرض رواتبهم واستعراض رواتب غيرهم بصفة مجهولة أيضا، وكذلك البحث عن الوظائف والتقدم لها على الموقع ذاته.
وفي تقرير الموقع عن أفضل خمسين وظيفة في أميركا لعام 2020، ظهرت الوظائف التقنية، في مجالات متنوعة من الهندسة السحابية إلى هندسة الشبكات، عشرين مرة في القائمة، واحتلت المواقع السبعة الأولى.
وبالنظر إلى انفجار النمو الذي شهدته بعض كبرى شركات التقنية في العالم على مدار العشرين عاما الماضية، ينبغي ألا يكون مفاجئا أن تهيمن الوظائف التقنية على مثل هذه القوائم.
فقد وظفت أكبر خمس شركات تقنية في الولايات المتحدة -مايكروسوفت وآبل وأمازون وألفابت (الشركة الأم لغوغل) وفيسبوك- مجتمعة، أكثر من مليون شخص بين عامي 2000 و2018، وفقا للبيانات المالية لتلك الشركات.
ولا يعني ذلك أن عليك العمل في إحدى شركات التقنية الضخمة، حيث إن الشركات في جميع الصناعات تعين موظفين لديهم خلفيات تقنية كي تنافس في عالم تتزايد فيه التقنية، وفقا لموقع غلاسدور.
|متوسط الراتب الأساسي السنوي لمحلل البيانات يزيد عن 62 ألف دولار (بيكسابي)
وتاليا تصنيف الموقع لأفضل عشرين وظيفة تقنية في الولايات المتحدة لعام 2020، والتقييم الذي نالته كل وظيفة منها على مقياس من خمسة، إلى جانب عدد فرص العمل في كل وظيفة ومتوسط الراتب الأساسي السنوي.
1- مهندس الواجهة الأمامية (Front-end engineering)
تقييم الرضى الوظيفي: 3.9
عدد فرص العمل: 13122
متوسط الراتب الأساسي: 102 ألفا و240 دولارا
2- مطور جافا (Java developer)
تقييم الرضى الوظيفي: 3.9
عدد فرص العمل: 16136
متوسط الراتب الأساسي: 83 ألفا و589 دولارا
3- عالم بيانات (Data scientist)
تقييم الرضى الوظيفي: 4.0
عدد فرص العمل: 6542
متوسط الراتب الأساسي: 107 آلاف و801 دولارا
4- مدير منتجات (Product manager)
تقييم الرضى الوظيفي: 3.8
عدد فرص العمل: 12173
متوسط الراتب الأساسي: 117 ألفا و713 دولارا
5- مهندس تطوير وعمليات (DevOps engineer)
تقييم الرضى الوظيفي: 3.9
عدد فرص العمل: 6603
متوسط الراتب الأساسي: 107 آلاف و310 دولارات
6- مهندس بيانات (Data engineer)
تقييم الرضى الوظيفي: 3.9
عدد فرص العمل: 6941
متوسط الراتب الأساسي: 102 آلاف و472 دولارا
7- مهندس برامج (Software engineer)
تقييم الرضى الوظيفي: 3.6
عدد فرص العمل: 50438
متوسط الراتب الأساسي: 105 آلاف و563 دولارا
8- مطور قوة مبيعات (Salesforce developer)
تقييم الرضى الوظيفي: 4.2
عدد فرص العمل: 36398
متوسط الراتب الأساسي: 81 ألفا و175 دولارا
9- مهندس تطبيقات (Applications engineer)
تقييم الرضى الوظيفي: 3.7
عدد فرص العمل: 9550
متوسط الراتب الأساسي: 76 ألفا و854 دولارا
10- مهندس أنظمة (Systems engineer)
تقييم الرضى الوظيفي: 3.5
عدد فرص العمل: 16850
متوسط الراتب الأساسي: 92 ألفا و225 دولارا
11- رئيس فريق التطوير (Scrum master)
تقييم الرضى الوظيفي: 3.8
عدد فرص العمل: 2894
متوسط الراتب الأساسي: 100 ألف دولار
12- مطور برامج (Software developer)
تقييم الرضى الوظيفي: 3.5
عدد فرص العمل: 31909
متوسط الراتب الأساسي: 80 ألفا و429 دولارا
13- مهندس سحاب (Cloud engineer)
تقييم الرضى الوظيفي: 3.6
عدد فرص العمل: 4668
متوسط الراتب الأساسي: 110 ألفا و600 دولارات
14- مصمم منتجات (Product desinger)
تقييم الرضى الوظيفي: 4.2
عدد فرص العمل: 1946
متوسط الراتب الأساسي: 102 ألف دولار
15- مصمم يو أكس (UX desinger)
تقييم الرضى الوظيفي: 3.8
عدد فرص العمل: 3308
متوسط الراتب الأساسي: 90 ألفا و478 دولارا
16- مهندس كيو أي (QA engineer)
تقييم الرضى الوظيفي: 3.8
عدد فرص العمل: 3321
متوسط الراتب الأساسي: 81 ألفا و632 دولارا
17- مهندس مبيعات (Sales engineer)
تقييم الرضى الوظيفي: 3.8
عدد فرص العمل: 2854
متوسط الراتب الأساسي: 87 ألفا و608 دولارات
18- محلل بيانات (Data analyst)
تقييم الرضى الوظيفي: 3.7
عدد فرص العمل: 6848
متوسط الراتب الأساسي: 62 ألفا و973 دولارا
19- مهندس أتمتة (Automation engineer)
تقييم الرضى الوظيفي: 3.8
عدد فرص العمل: 2658
متوسط الراتب الأساسي: 85 ألفا و456 دولارا
20- مهندس شبكات (Network engineer)
تقييم الرضى الوظيفي: 3.6
عدد فرص العمل: 6138
متوسط الراتب الأساسي: 71 ألفا و28 دولارا
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