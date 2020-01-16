هل أنت أهل لإحداها؟.. أفضل وظائف التقنية لعام 2020

تعتبر التقنية من أكثر المجالات نموا وتنوعا في عصر بات فيه كل شيء تقريبا يعتمد عليها، ولهذا فإن الطلب على التخصصات التقنية والمحترفين في هذا المجال يظل مرتفعا. ونعرض هنا أكثر عشرين وظيفة مطلوبة في مجال التقنية لعام 2020 وفقا لموقع غلاسدور.

وغلاسدور (Glassdoor) هو موقع إلكتروني يتيح للموظفين الحاليين والسابقين تقييم الشركات بصفة مجهولة، ويسمح لهم بعرض رواتبهم واستعراض رواتب غيرهم بصفة مجهولة أيضا، وكذلك البحث عن الوظائف والتقدم لها على الموقع ذاته.

وفي تقرير الموقع عن أفضل خمسين وظيفة في أميركا لعام 2020، ظهرت الوظائف التقنية، في مجالات متنوعة من الهندسة السحابية إلى هندسة الشبكات، عشرين مرة في القائمة، واحتلت المواقع السبعة الأولى.

وبالنظر إلى انفجار النمو الذي شهدته بعض كبرى شركات التقنية في العالم على مدار العشرين عاما الماضية، ينبغي ألا يكون مفاجئا أن تهيمن الوظائف التقنية على مثل هذه القوائم.

فقد وظفت أكبر خمس شركات تقنية في الولايات المتحدة -مايكروسوفت وآبل وأمازون وألفابت (الشركة الأم لغوغل) وفيسبوك- مجتمعة، أكثر من مليون شخص بين عامي 2000 و2018، وفقا للبيانات المالية لتلك الشركات.

ولا يعني ذلك أن عليك العمل في إحدى شركات التقنية الضخمة، حيث إن الشركات في جميع الصناعات تعين موظفين لديهم خلفيات تقنية كي تنافس في عالم تتزايد فيه التقنية، وفقا لموقع غلاسدور.