بعد فوز مايكروسوفت بعقد وزارة الدفاع.. أمازون تسعى لمنعها من العمل

تسعى شركة أمازون إلى منع مواطنتها مايكروسوفت مؤقتا من العمل على عقد التكنولوجيا السحابية مع البنتاغون المعروف باسم جيداي "JEDI" والذي تصل قيمته إلى عشرة مليارات دولار، وفق ما أظهره أحد ملفات المحكمة.

وتخطط أمازون -التي كانت الشركة المرجحة للفوز بالعقد- لتقديم طلب للحصول على أمر تقييد مؤقت في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، وستصدر محكمة اتحادية قرارها في 11 فبراير/شباط، وفقا للتقرير.

وألقت عملاقة التجارة الإلكترونية باللوم على الرئيس دونالد ترامب في ممارسة "ضغوط غير مناسبة" والتحيز الذي دفع وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى منح عقد جيداي لمايكروسوفت.

ودافعت وزارة الدفاع عن قرارها، حيث رفض الوزير مارك إسبر أي اتهامات بالتحيز، وقال إن القرار تم تنفيذه بحرية ونزاهة دون أي تأثير خارجي.

وعقد جيداي جزء من تحديث رقمي أوسع للبنتاغون يهدف لجعله أكثر مرونة من الناحية التكنولوجية. وعلى وجه التحديد يتمثل هدف جيداي في توفير وصول أفضل للجيش إلى البيانات من ساحات القتال وغيرها من المواقع البعيدة عن طريق التكنولوجيا السحابية.

وبحسب وكالة رويترز فإنه لم يكن لدى مايكروسوفت تعليق على نية أمازون تقديم طلب لمنعها من تنفيذ العقد، كما لم تستجب أمازون لطلب من الوكالة للتعليق.