وداعا ويندوز 7.. مايكروسوفت أوقفت دعمها له رسميا

أوقفت شركة مايكروسوفت رسميا أمس الثلاثاء الدعم التقني لنظام التشغيل ويندوز 7 ليتوقف هذا النظام عن تلقي التحديثات.

ويعتبر ويندوز 7 أحد أكثر أنظمة التشغيل الخاصة بالحواسيب استخداما في العالم، فوفقا لتحليلات شركة ستات كاونتر (StatCounter) للإحصاءات، فإن نحو 26.7% من مستخدمي الحواسيب ما زالوا يعتمدون عليه، في حين يعتمد نحو 65% منهم على نظام ويندوز 10.

وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت أطلقت ويندوز 7 في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وأصبح هذا النظام بعد فترة أكثر نظام تشغيل معتمد من قبل مستخدمي الحواسيب، إذ وفر حينها العديد من الميزات كدعم ميزة الكتابة بخط اليد، والقدرة على دعم المعالجات متعددة النوى، ودعم معالجات الرسوميات المتطورة.

وأشار الخبراء في مايكروسوفت إلى أن قرار الشركة التخلي عن ويندوز 7 جاء بسبب عمر هذا النظام الذي وصل إلى 10 سنوات، فخلال القرن الماضي ظهر العديد من البرمجيات الجديدة، وتطورت معها أنواع الهجمات الإلكترونية، وبات ويندوز 7 عاجزا عن حماية المستخدمين من هذه الأخطار.

وأطلقت مايكروسوفت الثلاثاء آخر مجموعة من تحديثات الأمان للأفراد الذين يستخدمون ويندوز 7، حيث لن يتلقى هذا النظام بعد اليوم أي تحديثات أمنية أو غير أمنية من مايكروسوفت، باعتبار أنه بات الآن نظاما غير مدعوم من الشركة.

وينطبق التحديث الأخير لنظام ويندوز 7 على جميع إصداراته أو نسخه، ويمكن للمستخدمين تنزيل أحدث التصحيحات وتثبيتها عن طريق البحث عن التحديثات في لوحة التحكم، كما يمكن أيضا الحصول على برنامج التثبيت دون اتصال بالإنترنت عن طريق تنزيل الحزمة من موقع تحديثات مايكروسوفت على الويب.

وتحتاج الأجهزة العاملة بنظام التشغيل ويندوز 7 للترقية إلى نظام ويندوز 10 من أجل الحصول على الدعم والتحديثات والتصحيحات المستمرة من مايكروسوفت بعد 14 يناير/كانون الثاني.