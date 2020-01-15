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عادت لتحدي القراصنة.. تسلا تعرض سيارة ومليون دولار لمن يخترق سيارتها

تسلا ترى في مسابقة القرصنة هذه اختبارا لسياراتها وفرصة لتحسين أنظمتها الأمنية (رويترز)
تسلا ترى في مسابقة القرصنة هذه اختبارا لسياراتها وفرصة لتحسين أنظمتها الأمنية (رويترز)

تحدت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية مرة أخرى المخترقين للعثور على الأخطاء في سياراتها الكهربائية في مسابقة المخترقين السنوية التي تنظمها شركة "بون 20 ون" (Pwn20wn)، والتي ستعقد في فانكوفر في مارس/آذار المقبل.

وفي مارس/آذار العام الماضي فازت مجموعة من المخترقين بسيارة تسلا موديل 3 ومبلغ 35 ألف دولار لنجاحهم في اختراق أنظمة السيارة.

وتمكن كل من أمات كاما وريتشارد تشو، من فريق يطلق عليه اسم "فلورو أسيتات"، في اكتشاف ثغرة أمنية في نظام المركبة تمكنوا من خلالها من استهداف نظام المعلومات والترفيه الخاص بالسيارة.

وأظهر المخترقون أيضا كيف يمكنهم خداع سيارة تسلا طراز أس عن طريق توجيهها للدخول إلى المسار غير الصحيح باستخدام طريقة تسمى "الهجوم العدواني"، وهي وسيلة للتعامل مع نموذج التعلم الآلي.

ووفقا لشركة تسلا، فإن مسابقة القرصنة هذه تمكنها من اختبار سياراتها بالإضافة إلى تحسين أنظمتها الأمنية.

المصدر : مواقع إلكترونية
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