منها خلوّه من منفذ سماعات الرأس.. تسريبات جديدة تؤكد تفاصيل مهمة لهاتف غلاكسي إس20 المقبل

بدأت التفاصيل المحيطة بهادف سامسونغ غلاكسي إس20 (غلاكسي إس11) المقبل تتراكم، وذلك بعد تسرب مواصفات جديدة تؤكد أنه لن يكون نسخة محسنة فقط من هاتف العام الماضي غلاكسي إس10، بل هاتفا جديدا كليا.

فعدما كشفت صور مسربة لمواصفات عتاد الجهاز أن الشركة الكورية ستطلق على هاتفها الرائد المقبل اسم غلاكسي إس20 -وليس إس11 كما افترض كثيرون- بدأت تظهر إلى العلن تسريبات أخرى تقدم تفاصيل أوفى عن هذا الجهاز.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن الهاتف الجديد في حدث خاص تقيمه يوم 11 فبراير/شباط المقبل، لكن يبدو أنه لن يبقى لسامسونغ ما تكشفه في ذلك الموعد مع كثرة التسريبات المتعلقة بجهازها.

فقد أكد تسريب جديد من موقع "إكس دي أي ديفيلوبرز" كما كبيرا من المعلومات الجديدة المتعلقة بالهاتف، بما في ذلك شاشته التي ستتمتع بمعدل "إنعاش" أو "تحديث" للصورة (refresh rate) يبلغ 120 هيرتزا، وأنه سيستخدم مستشعر ألتراسونيك لبصمة الأصبع مدمجا تحت الشاشة، وسيخلو من منفذ سماعات الرأس التقليدي.

وتتعلق التسريبات الأخرى بنسخة "غلاكسي إس20 بلس" الذي ستكون شاشته بدقة 3200×1440 بكسلا بنسبة طول إلى عرض تبلغ 20:9 (أي أنه سيكون أطول من النموذج السابق)، وسيتضمن فتحة دائرية في مركز الشاشة العلوي لكاميرا السيلفي، على غرار هاتف غلاكسي نوت 10.

فبحسب التسريبات سيأتي الهاتف بشاشة سريعة جدا ذات معدل إنعاش 120 هيرتزا من أجل عرض أكثر انسيابية، لكن هناك مأخذ على هذا الأمر -وفقا لموقع ذا فيرج المعني بشؤون التقنية- وهو أنك ستتمكن فقط من استخدام هذا المعدل مع دقة "إف إتش دي+" (+FHD) -أي 2220×1080 بكسلا- أما إعدادات الدقة الأعلى "دبليو كيو إتش دي" (+WQHD) -أي 3200×1440 بكسلا- فستعمل فقط مع معدل الإنعاش البالغ 60 هيرتزا، على الأقل حتى الآن.