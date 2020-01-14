"تريدون منع هواوي أعطونا بدائل".. رئيس الوزراء البريطاني يصدم واشنطن

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المعارضين لاستخدام المعدات التي تنتجها شركة هواوي الصينية في شبكات الجيل الخامس الجديدة بالمملكة المتحدة، يحتاجون إلى تحديد التكنولوجيا البديلة التي ينبغي استخدامها بدلا من مجرد انتقادها.

وقدم مسؤولون حكوميون أميركيون إلى الحكومة البريطانية أدلة جديدة يوم الاثنين حول مخاطر استخدام معدات هواوي، وصفتها التقارير بالـ"جنون".

وقال جونسون لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية يوم الثلاثاء "الجمهور البريطاني يستحق أن يحصل على أفضل التقنيات الممكنة"، وأضاف "إذا عارض الناس علامة تجارية معينة، فعليهم إخبارنا ما البديل الصحيح؟".

ولكنه أبدى تمسكه بالتعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة، فقال "من ناحية أخرى، لنكن واضحين، لا أريد كرئيس وزراء للمملكة المتحدة أن يوضع في أي بنية تحتية ما يضر بأمننا القومي أو قدرتنا على التعاون مع شركائنا في مجموعة فايف آيز الاستخباراتية".

ويتكون نظام "فايف آيز" (العيون الخمس) من كل من: الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وأستراليا، بالإضافة للمملكة المتحدة.