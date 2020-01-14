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هل يكون منافسا لنينتندو سويتش؟.. شاهد النموذج الأولي لجهاز ألعاب محمول من ديل

كشفت شركة ديل المالكة لعلامة ألين وار لمنتجات الألعاب الإلكترونية النقاب عن نموذج أولي لجهاز ألعاب يسد الفجوة بين أجهزة الألعاب الجوالة وأجهزة الحاسوب المحمول المخصصة للألعاب.

وأوضحت الشركة الأميركية أن النموذج الأولي "ألينوار كونسيبت يو أف أو" (Alienware Concept UFO) عبارة عن جهاز ألعاب يمكن استخدامه بشكل جوال، كما يمكن توصيله بشاشة كبيرة بواسطة قاعدة.

ويعتمد جهاز الألعاب الجديد على نظام التشغيل ويندوز، وينبض بداخله معالج إنتل من الجيل العاشر، مع شاشة بدقة وضوح أعلى بعض الشيء من دقة الوضوح الكامل "Full HD".

ويعتبر الجهاز نموذجا أوليا يمكن للشركة أن تطلقه في أي وقت، ولم تفصح ديل عن المزيد من المواصفات الفنية أو موعد طرح جهاز "ألينوار كونسيبت يو أف أو" الجديد أو أسعاره.

وقال إد بويد نائب رئيس مجموعة ديل إن مفهوم جهاز "كونسيبت يو أف أو" هو أول تتويج لجهد فريق التصميم الذي عمل لسنوات عدة للخروج بهذا النموذج الأولي.

ويجمع المنتج في نهاية المطاف بين أوجه التشابه المريحة والواضحة مع نينتندو سويتش، لكنه مختلف عنه ببعض التصاميم، مثل تحديد موضع الإبهام وتفعيل الأزرار على وحدات التحكم الجانبية القابلة للفصل.

كما أنه يتميز بخيار فصل وحدات التحكم الخاصة به عن رأس شاشة العرض، أو دمجهما في تصميم وحدة تحكم مألوفة للغاية، مما يجعله متميزا في التصميم عن جهاز نينتندو.

المصدر : مواقع إلكترونية,الألمانية
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