رئيس مايكروسوفت الهندي الأصل ينتقد قانون الجنسية في الهند

خالف الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ذو الأصول الهندية ساتيا نادالا الاتجاه السائد في وادي السيلكون وعلق على قانون منح الجنسية الجديد بالهند، منتقدا إياه لترد شركة مايكروسوفت -فرع الهند- ببيان.

وقد نشرت شركة مايكروسوفت بيانا مخففا يوضح موقف الرئيس التنفيذي للشركة الهندي الأصل ساتيا نادالا من تشريع منح الجنسية الهندي المعروف اختصارا بـ"سي أي أي"، بعد مقابلة صحفية أدلى بها نادالا في موقع بزفيد وأعلن فيها انتقاده للقانون الهندي.

ويبرز هذا إحجام الشركات عن اتخاذ موقف بشأن القضايا السياسية المتعلقة بالبلدان التي تمارس فيها أعمالها.

ومن النادر أن يتخذ كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا مواقف حيال القضايا السياسية، خاصة عندما لا تؤثر في أعمالهم مباشرة.

وخالف ساتيا نادالا هذا الاتجاه اليوم، حيث انتقد قانون منح الجنسية المثير للجدل في الهند الذي يستثني اللاجئين المسلمين من الحصول على الجنسية بالهند (في حين يتم منح الامتياز للاجئين من الأقليات المضطهدة الأخرى).

ففي حديث مع بن سميث رئيس تحرير موقع بزفيد في مانهاتن أمس، قال الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت المولود في الهند، إن ما يحدث في البلاد أمر "محزن". وأضاف أنه يود أن يرى أشخاصا قادمين من بنغلاديش إلى البلاد، وإنشاء بيئة أعمال مبدعة ومتفردة.

وقال نادالا إنه يشعر بالحزن لما يحدث، بعد أن شهد بنفسه كيف يمكن للتكنولوجيا أن توحد الشعب بمختلف أعراقه، فكما يقول نادالا إن التكنولوجيا وصلت له من أميركا وهو في الهند حيث كبر، ثم إن سياسة الهجرة المتبعة بالولايات المتحدة ساعدته في الوصول لمنصبه ويتمنى أن تتكرر هذه القصة في بلده الهند.

وأضاف "أعتقد أنه أمر سيئ للغاية، (إنني) أحب أن أرى مهاجرا من بنغلاديش يأتي إلى الهند ويؤسس شركة تكنولوجيا قوية في الهند أو يصبح الرئيس التنفيذي لشركة أنفوسويس Infosys الهندية. ينبغي أن يكون الطموح هو القائد في هذه الحال".

مايكروسوفت الهند تخفف التصريحات

في وقت لاحق من الليلة الماضية، نشر حساب لمايكروسوفت فرع الهند بيانا قال فيه نادالا، "آمل أن تجد الهند التي يطمح المهاجر للوصول إليها، شركة ناشئة مزدهرة أو تقود شركة متعددة الجنسيات تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الهندي عموما".

وأدى إقرار القانون إلى العديد من الاحتجاجات المستمرة بجميع أنحاء البلاد، وحظر التجول وإغلاق الإنترنت في مناطق مختلفة، وتزايد حالات العنف بالجامعات.

وفي حين أن نادالا أحد أوائل المديرين التنفيذيين من أصل هندي في وادي السيلكون الذين يعلقون على هذه المشكلة، سيكون من الجيد أن نرى مستقبلا أشخاصا آخرين يعلقون على القانون.