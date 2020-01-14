منها تشغيل كاميرا الحاسوب دون علمك.. 12 علامة غريبة تدل على أنك مخترق
باتت الهجمات الإلكترونية شائعة، لذلك يقلق الجميع على سلامة بياناتهم. ولمنع سرقة كلمات مرورك والبيانات المهمة الأخرى، يجدر بك أن تنتبه إلى أي تغيير تطرأ على حاسوبك.
وفي هذا التقرير، تطرق موقع "ماكسيموز" الأميركي إلى الطرق اللازمة لمعرفة ما إذا كان حاسوبك مخترقا، وكيفية التعامل مع ذلك.
1. توقف برنامج مضاد الفيروسات
إذا لم توقف أنت تشغيل برنامج مضاد الفيروسات ولكنك لاحظت أنه توقف عن العمل، فمن المرجح أن حاسوبك قد اختُرق، إذ لا يمكن أن يتوقف هذا البرنامج عن العمل من تلقاء نفسه، كما أن أول ما يفعله المخترقون هو إيقاف تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات للوصول بسهولة إلى ملفاتك.
2. تعطل كلمات المرور
أفاد الموقع بأنك إذا لم تغير كلمات مرورك ولكنها توقفت عن العمل فجأة، ولم تتمكن من فتح حساباتك، فقد اختُرق حاسوبك على الأرجح.
3. زيادة عدد الأصدقاء فجأة
وأورد الموقع أنك إذا لاحظت ظهور أصدقاء جدد لا تعرفهم ولا تتذكر أنك أضفتهم إلى حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن ذلك علامة على أن حسابك قد اختُرق، وأنه يُستخدم لإرسال رسائل غير مرغوب فيها.
4. ظهور أيقونات جديدة
عندما تشغل متصفحك وتلاحظ أيقونات جديدة على واجهة الحاسوب، فإن ذلك علامة على تسلل بعض الرموز الخطرة إلى جهازك.
5. تحرك مؤشر الكتابة من تلقاء نفسه
إذا لاحظت أن مؤشر الكتابة في حاسوبك يتحرك بمفرده ويسلط الضوء على شيء ما، فقد اختُرق حاسوبك بالتأكيد.
6. الطابعة لا تعمل بشكل صحيح
لا تظهرعلامات الهجوم الإلكتروني على الحاسوب نفسه فحسب، بل يؤثر أيضا على الطابعة، مثل ألا تستجيب لأوامر الطباعة أو أن تطبع شيئا لم تطلب أنت طباعته.
7. توجيهك إلى مواقع مختلفة
إذا استمر متصفحك في إعادة توجيهك إلى مواقع ويب مختلفة، فإن عليه أن تنتبه، والأمر نفسه إذا ما كتبت شيئا ما في محرك البحث فظهرت لك صفحات لا تعرفها بدلا من صفحات غوغل، وإذا ظهرت لك العديد من النوافذ في كثير من الأحيان، فإن هذا يشير أيضا إلى اختراق حاسوبك.
8. حذف الملفات
أوضح الموقع أن حاسوبك يكون مخترقا بالتأكيد إذا لاحظت أن بعض برامجك أو ملفاتك حذفت دون علمك.
9. نشر بياناتك الشخصية على الإنترنت
تحقق من ذلك باستخدام محرك البحث، وابحث عن معلومات عن نفسك لم تضعها على الإنترنت، فإذا وجدت هذه المعلومات، فمن المؤكد أن حاسوبك قد اخترق لسرقة المعلومات.
ذكر الموقع أنك إذا رأيت تحذيرات من مضاد الفيروسات تبدو مختلفة عن المعتاد، فإن هذه علامة واضحة على الاختراق، ومن العلامات السيئة الأخرى أيضا العثور على نسخة جديدة من برنامج مضاد الفيروسات لم تثبتها على حاسوبك.
11. سلوك غير معتاد للكاميرا
تحقق من كاميرا الويب في حاسوبك، فإذا كان مؤشرها يومض من تلقاء نفسه، فأعد تشغيل الحاسوب وتحقق في غضون 10 دقائق مما إذا كان المؤشر يومض مرة أخرى. إذا حدث ذلك، فهذا يعني أن حاسوبك مخترق.
12. الحاسوب شديد البطء
إذا استغرقت أبسط العمليات على الحاسوب وقتا طويلا للغاية، أو لاحظت انخفاضا كبيرا في سرعة الإنترنت، فقد يعني ذلك أن شخصا ما قد اخترق حاسوبك.
ماذا يجب أن تفعل:
يجب بداية تحذير أصدقائك والذين وصلهم منك رسائل بريد إلكتروني، بأن حاسوبك قد وقع اختراقه، طالبا منهم عدم فتح الرسائل المرسلة إليهم من حسابك، وتجنب النقر على أي روابط مرسلة.
فضلا عن ذلك، من الضروري أن تنبه مصرفك إلى أن تسربا محتملا وقع لبياناتك الشخصية، وابحث عن كيفية حماية أموالك. يجدر بك أيضا أن تحذف جميع البرامج غير المألوفة والتي لا يمكنك تشغيلها، ثم ثبت مضاد فيروسات موثوقا به، وافحص نظام حاسوبك، وغيّر كلمات مرور جميع حساباتك، وإذا كنت لا تزال تشعر بأن المشكلة لم تحل بعد، فاستشر خبيرا.
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