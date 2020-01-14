منها تشغيل كاميرا الحاسوب دون علمك.. 12 علامة غريبة تدل على أنك مخترق

باتت الهجمات الإلكترونية شائعة، لذلك يقلق الجميع على سلامة بياناتهم. ولمنع سرقة كلمات مرورك والبيانات المهمة الأخرى، يجدر بك أن تنتبه إلى أي تغيير تطرأ على حاسوبك.

وفي هذا التقرير، تطرق موقع "ماكسيموز" الأميركي إلى الطرق اللازمة لمعرفة ما إذا كان حاسوبك مخترقا، وكيفية التعامل مع ذلك.

1. توقف برنامج مضاد الفيروسات

إذا لم توقف أنت تشغيل برنامج مضاد الفيروسات ولكنك لاحظت أنه توقف عن العمل، فمن المرجح أن حاسوبك قد اختُرق، إذ لا يمكن أن يتوقف هذا البرنامج عن العمل من تلقاء نفسه، كما أن أول ما يفعله المخترقون هو إيقاف تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات للوصول بسهولة إلى ملفاتك.

2. تعطل كلمات المرور

أفاد الموقع بأنك إذا لم تغير كلمات مرورك ولكنها توقفت عن العمل فجأة، ولم تتمكن من فتح حساباتك، فقد اختُرق حاسوبك على الأرجح.

تغير كلمات المرور من تلقاء نفسها دليل على الاختراق (رويترز)



3. زيادة عدد الأصدقاء فجأة

وأورد الموقع أنك إذا لاحظت ظهور أصدقاء جدد لا تعرفهم ولا تتذكر أنك أضفتهم إلى حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن ذلك علامة على أن حسابك قد اختُرق، وأنه يُستخدم لإرسال رسائل غير مرغوب فيها.

4. ظهور أيقونات جديدة

عندما تشغل متصفحك وتلاحظ أيقونات جديدة على واجهة الحاسوب، فإن ذلك علامة على تسلل بعض الرموز الخطرة إلى جهازك.

5. تحرك مؤشر الكتابة من تلقاء نفسه

إذا لاحظت أن مؤشر الكتابة في حاسوبك يتحرك بمفرده ويسلط الضوء على شيء ما، فقد اختُرق حاسوبك بالتأكيد.

6. الطابعة لا تعمل بشكل صحيح

لا تظهرعلامات الهجوم الإلكتروني على الحاسوب نفسه فحسب، بل يؤثر أيضا على الطابعة، مثل ألا تستجيب لأوامر الطباعة أو أن تطبع شيئا لم تطلب أنت طباعته.

الطابعة أيضا يمكن أن تتأثر بالهجمات الإلكترونية (رويترز)

7. توجيهك إلى مواقع مختلفة

إذا استمر متصفحك في إعادة توجيهك إلى مواقع ويب مختلفة، فإن عليه أن تنتبه، والأمر نفسه إذا ما كتبت شيئا ما في محرك البحث فظهرت لك صفحات لا تعرفها بدلا من صفحات غوغل، وإذا ظهرت لك العديد من النوافذ في كثير من الأحيان، فإن هذا يشير أيضا إلى اختراق حاسوبك.

8. حذف الملفات

أوضح الموقع أن حاسوبك يكون مخترقا بالتأكيد إذا لاحظت أن بعض برامجك أو ملفاتك حذفت دون علمك.

9. نشر بياناتك الشخصية على الإنترنت

تحقق من ذلك باستخدام محرك البحث، وابحث عن معلومات عن نفسك لم تضعها على الإنترنت، فإذا وجدت هذه المعلومات، فمن المؤكد أن حاسوبك قد اخترق لسرقة المعلومات.

إذا وجدت معلومات لم تضعها على الإنترنت، فمن المؤكد أن حاسوبك قد اخترق (غيتي) 10. تتلقى تحذيرات وهمية من مضاد الفيروسات

ذكر الموقع أنك إذا رأيت تحذيرات من مضاد الفيروسات تبدو مختلفة عن المعتاد، فإن هذه علامة واضحة على الاختراق، ومن العلامات السيئة الأخرى أيضا العثور على نسخة جديدة من برنامج مضاد الفيروسات لم تثبتها على حاسوبك.

11. سلوك غير معتاد للكاميرا

تحقق من كاميرا الويب في حاسوبك، فإذا كان مؤشرها يومض من تلقاء نفسه، فأعد تشغيل الحاسوب وتحقق في غضون 10 دقائق مما إذا كان المؤشر يومض مرة أخرى. إذا حدث ذلك، فهذا يعني أن حاسوبك مخترق.

إذا كان مؤشر الكاميرا يومض فربما يكون هذا دليلا على الاختراق (رويترز)

12. الحاسوب شديد البطء

إذا استغرقت أبسط العمليات على الحاسوب وقتا طويلا للغاية، أو لاحظت انخفاضا كبيرا في سرعة الإنترنت، فقد يعني ذلك أن شخصا ما قد اخترق حاسوبك.

ماذا يجب أن تفعل:

يجب بداية تحذير أصدقائك والذين وصلهم منك رسائل بريد إلكتروني، بأن حاسوبك قد وقع اختراقه، طالبا منهم عدم فتح الرسائل المرسلة إليهم من حسابك، وتجنب النقر على أي روابط مرسلة.



