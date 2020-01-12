سامسونغ تقدم أول قرص أس أس دي بمستشعر بصمة الإصبع
كشفت شركة سامسونغ النقاب عن قرص الحالة المصمتة "أس أس دي تي 7 تاتش" (SSD T7 Touch)، الذي يعد أول قرص مزود بمستشعر بصمة الإصبع، فهو يدعم تقنية تشفير الهاردوير "أي إي أس" بطول مفتاح يبلغ 256 بت، وأما تأمين البيانات فيكون عن طريق كلمة مرور وما يصل إلى أربع بصمات للأصابع.
واعتمدت الشركة الكورية الجنوبية في قرص الحالة الساكنة الجديد على تقنية أن في أم إي (NVMe)، التي تتيح إمكانية نقل البيانات بسرعة أكبر، حيث تصل سرعة نقل البيانات أثناء القراءة إلى 1050 ميغابايت في الثانية وإلى 1000 ميغابايت في الثانية أثناء الكتابة.
ويأتي القرص الجديد في جسم من الألومنيوم بأبعاد 85×57×8 مليمترات، ولا يتعدى وزنه 58 غراما، ويتحمل السقوط من ارتفاع مترين دون حدوث أية أضرار.
وقد دمجت الشركة الكورية الجنوبية مستشعر بصمة الأصابع في شريط الحالة ليد (LED) الذي يوضح معلومات للمستخدم بشأن حالة التشغيل.
ويتوفر قرص أس أس دي الجديد بسعات 215 و500 غيغابايت وبسعة 1 تيرابايت و2 تيرابايت.
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