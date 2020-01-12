البث الحي
ابحث

‫سامسونغ تقدم أول قرص أس أس دي بمستشعر بصمة الإصبع

قرص الحالة المصمت الجديد من سامسونغ يمتاز بسرعة نقل البيانات (الألمانية)
قرص الحالة المصمت الجديد من سامسونغ يمتاز بسرعة نقل البيانات (الألمانية)

كشفت شركة ‫سامسونغ النقاب عن قرص ‫الحالة المصمتة "أس أس دي تي 7 تاتش" (SSD T7 Touch)، الذي يعد أول قرص مزود بمستشعر بصمة ‫الإصبع، فهو يدعم تقنية تشفير الهاردوير "أي إي أس" بطول مفتاح يبلغ 256 ‫بت، وأما تأمين البيانات فيكون عن طريق كلمة مرور وما يصل إلى أربع بصمات ‫للأصابع.

‫واعتمدت الشركة الكورية الجنوبية في قرص الحالة الساكنة الجديد على ‫تقنية أن في أم إي (NVMe)، التي تتيح إمكانية نقل البيانات بسرعة أكبر، حيث تصل سرعة ‫نقل البيانات أثناء القراءة إلى 1050 ميغابايت في الثانية وإلى 1000 ‫ميغابايت في الثانية أثناء الكتابة.

‫ويأتي القرص الجديد في جسم من الألومنيوم بأبعاد 85×57×8 مليمترات، ولا يتعدى وزنه 58 غراما، ويتحمل السقوط من ارتفاع مترين دون حدوث ‫أية أضرار.

‫وقد دمجت الشركة الكورية الجنوبية مستشعر بصمة الأصابع في شريط ‫الحالة ليد (LED) الذي يوضح معلومات للمستخدم بشأن حالة التشغيل.

‫ويتوفر قرص أس أس دي الجديد بسعات 215 و500 غيغابايت وبسعة 1 تيرابايت و2 ‫تيرابايت.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
تعرف على أكبر قرص صلب في العالم
لهواة تخزين الأفلام والألعاب.. قرص صلب خارجي بسعة 8 تيرابايتات
سيغيت تستعد لطرح أول قرص تخزين بسعة 16 تيرابايتا
كيف تنشئ حوسبة سحابية منزلية بسهولة؟
أهم الأخبار
المزيد من تكنولوجيا
فضيحة جديدة.. أمازون تفصل موظفيها بسبب كاميرات رينغ
صائدو الثغرات.. قراصنة مصريون يجعلون الإنترنت أكثر أمانا
المحكمة العليا في الهند تعتبر قطعه غير مبرر.. هل يعود الإنترنت إلى كشمير؟
اختتم في لاس فيغاس.. ماذا قدّم معرض الإلكترونيات الاستهلاكية هذا العام؟