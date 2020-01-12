‫سامسونغ تقدم أول قرص أس أس دي بمستشعر بصمة الإصبع

كشفت شركة ‫سامسونغ النقاب عن قرص ‫الحالة المصمتة "أس أس دي تي 7 تاتش" (SSD T7 Touch)، الذي يعد أول قرص مزود بمستشعر بصمة ‫الإصبع، فهو يدعم تقنية تشفير الهاردوير "أي إي أس" بطول مفتاح يبلغ 256 ‫بت، وأما تأمين البيانات فيكون عن طريق كلمة مرور وما يصل إلى أربع بصمات ‫للأصابع.

‫واعتمدت الشركة الكورية الجنوبية في قرص الحالة الساكنة الجديد على ‫تقنية أن في أم إي (NVMe)، التي تتيح إمكانية نقل البيانات بسرعة أكبر، حيث تصل سرعة ‫نقل البيانات أثناء القراءة إلى 1050 ميغابايت في الثانية وإلى 1000 ‫ميغابايت في الثانية أثناء الكتابة.

‫ويأتي القرص الجديد في جسم من الألومنيوم بأبعاد 85×57×8 مليمترات، ولا يتعدى وزنه 58 غراما، ويتحمل السقوط من ارتفاع مترين دون حدوث ‫أية أضرار.

‫وقد دمجت الشركة الكورية الجنوبية مستشعر بصمة الأصابع في شريط ‫الحالة ليد (LED) الذي يوضح معلومات للمستخدم بشأن حالة التشغيل.

‫ويتوفر قرص أس أس دي الجديد بسعات 215 و500 غيغابايت وبسعة 1 تيرابايت و2 ‫تيرابايت.