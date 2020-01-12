مفيد خلال الكوارث والحروب ورحلات التخييم.. تطبيق مراسلة يغنيك عن واتساب

تطبيق المراسلة "زيلو" (Zello) يركز على الصوت عبر الرسائل النصية التقليدية عكس تطبيقي سكايب وواتساب، في حين يستخدم زيلو واجهة مستخدم أقرب إلى جهاز اتصال لاسلكي، ويسمى هذا النوع من التطبيقات "واكي توكي" (walkie talkie).

ويجعل تطبيق الاتصال اللاسلكي زيلو البقاء على اتصال مع الأفراد ومجموعات الأشخاص أمرا سهلا للغاية، ومن المفيد أيضا تسهيل التواصل بين الأطفال أو المسنين الذين يعرفون كيفية استخدام الهاتف بشكل صحيح.

ويمكنك إنشاء قنوات خاصة حتى يتمكن الأشخاص الذين تختارهم من الوصول إلى الرسائل، ولكن هناك أيضا قنوات عامة يمكن لأي شخص الانضمام إليها، فابحث فقط عن شيء عام مثل الطقس أو التخييم أو أي شيء محدد مثل اسم المكان أو المدينة، لمعرفة ما إذا كانت هناك قنوات زيلو عامة لهم.

وعندما يكون اتصالك بقناة زيلو نشيطا يمكنك قفل هاتفك والاستمرار في سماعه عندما يتحدث شخص ما، مما يجعل هذا مفيدا بشكل خاص أثناء حالات الطوارئ، ويعمل التطبيق على أجهزة آبل وأندرويد.