عرضت بمعرض المنتجات الاستهلاكية.. أبرز الاتجاهات الجديدة في عالم التلفاز

بالرغم من عدم انتشار تقنية 4 كي بأجهزة التلفاز على نطاق واسع حاليا، فإن الشركات العالمية استغلت فرصة انعقاد معرض المنتجات الاستهلاكية وكشفت عن الكثير من الموديلات المزودة بدقة 8 كي.

وشهد جناح شركة "أل جي" وحدها كشف النقاب عن ثمانية موديلات مزودة بشاشات "أوليد" (OLED) و"أل سي دي" (LCD)، كما قدمت شركة سامسونغ العديد من أجهزة التلفاز الجديدة بما في ذلك تلفاز دون حواف تقريبا، وكشفت سوني النقاب عن الموديل "زد 8 أتش" (Z8H)، الذي يمتاز بتشغيل الصوت عن طريق شاشة مع دمج تقنية آبل لنقل البيانات "إيربلاي 2" (Airplay2).

وبطبيعة الحال لا تضمن الشاشات الكبيرة ذات البيكسلات الكثيرة وحدها الاستمتاع بتجربة مشاهدة أفضل، نظرا لوجود نقص في المحتويات فائقة الدقة، كما أن منفذ أتش دي أم أي 2.1 HDMI 2.1 لا يزال هو الواجهة المناسبة لنقل البيانات من أجهزة التشغيل، ولكن من المتوقع أن يتغير هذا الوضع خلال العام الجاري، نظرا لأنه سيتم إنتاج مقاطع الفيديو الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو بدقة (8K).

الشركات العالمية تروج لدقة 8 كي الجديدة في معرض المنتجات الاستهلاكية (الألمانية)

وتروج الشركات العالمية لدقة 8 كي الجديدة عبر عدم اقتصارها على تقديم صور جميلة للأفلام، التي يتم تصويرها بهذه التقنية، بل إنه يمكن زيادة دقة وضوح الأفلام 4k وHD والمقاطع ذات الجودة الرديئة إلى دقة الوضوح الفائق، بحيث لن تظهر بعد ذلك الصور السيئة، التي كانت تظهر على الشاشات المسطحة الكبيرة من قبل.

تلفاز دون حواف

وقد كشفت شركة سامسونغ خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات في لاس فيغاس عن أجهزة تلفاز دون حواف تقريبا، وهو ما يتضح في الموديل "ذي سيرو" (The Sero)، الذي يتيح إمكانية تدويره إلى الوضع الرأسي عند الرغبة، لكي يتم عرض مقاطع الفيديو من الهاتف الذكي على شاشة التلفاز مع عدم إظهار الأشرطة السوداء الكبيرة.

سامسونغ خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات كشفت عن أجهزة تلفاز دون حواف تقريبا (الألمانية)

وقد قدمت شركة "أل جي" خلال العام الماضي موديلا قابلا للطي، وقد أصبح جاهزا للطرح في الأسواق حاليا، إلا أنه يتوافر بتكلفة باهظة، وشهد جناح الشركة الكورية الجنوبية خلال الدورة الحالية كشف النقاب عن الكثير من الموديلات ذات دقة 4 كي، والتي يبلغ سُمكها سنتيمترين فقط، ويمكن وضعها في غرفة المعيشة بشكل غير لافت للأنظار.

وظائف إضافية

وقد شهدت فعاليات معرض المنتجات الاستهلاكية ظهور العديد من الوظائف الإضافية المتعلقة بعالم التلفاز، مثل عرض الألعاب بصورة أفضل، حيث أعلنت شركة "أل جي" عن دعم 13 موديلا من إنتاجها لتقنية نفيديا "جي - سنك" (G-Sync) من أجل العرض المتزامن من جهاز التلفاز وبطاقة الرسوميات من الحاسوب، وفي وضع فيلم "ماكير مود" (Filmmaker Mode) تظهر الأفلام على الشاشة بالطريقة، التي أرادها المخرج، وليس تبعا لتقنية تحسين صورة التلفاز.

ولا تزال شركة سامسونغ تعتبر التلفاز بمثابة مركز الحياة الرقمية والمنازل الذكية، وقد قامت الشركة الكورية الجنوبية بدمج برنامج اللياقة البدنية سامسونغ هيلث في الموديل الفاخر (Q950)، الذي يهدف إلى دعم المستخدم للتمتع بحياة صحية، بالإضافة إلى توافر مزيد من خدمات البث، وأصبحت أجهزة الريموت الخاصة بالتلفاز تدمج جميع الخدمات، علاوة على أن توصيات المشاهدة الذكية أصبحت تحظى بأهمية أكبر.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لأجهزة التلفاز الجديدة على برامج المساعد الصوتي، مثل غوغل "أسيستانت وأليكا" من أمازون، على غرار الكثير من الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل السماعات الشبكية.