قدم للملكة أول بريد إلكتروني باسمها فعينته قائدا لخدمة الإمبراطورية البريطانية...من هو بيتر كيرشتاين؟

توفي بيتر كيرشتاين، عالم الحاسوب البريطاني الذي نال الاعتراف به على نطاق واسع باعتباره والد الإنترنت الأوروبي، يوم الأربعاء في منزله في لندن عن عمر ناهز 85 عاما بسبب ورم في المخ.

لعب البروفسور كيرشتاين دورا محوريا في ربط شبكات الحاسوب بالطريقة القديمة، ففي عام 1982 دفعته علاقاته بالعلماء الأميركيين العاملين في مجال شبكات الحاسوب الناشئة إلى تبني معاييرهم في مختبر أبحاث لندن الخاص به.

كانت هذه المعايير تسمى بروتوكول التحكم في الإرسال وبروتوكول الإنترنت، أو كما يعرف اختصارا "تي سي بي/أي بي"، التي تمكن شبكات الحاسوب المختلفة من تبادل المعلومات.

وتبنى البروفيسور كيرشتاين برنامج التعاون الفني/الملكية الفكرية رغم وجود البروتوكولات المتنافسة التي طرحتها في ذلك الوقت مجموعات المعايير الدولية.

وقال فينتون ج. سيرف، رائد الإنترنت الأميركي الذي كان يعمل على تطوير بروتوكول الإنترنت وزميل وصديق للأستاذ كيرشتاين، "كان بيتر بطل الإنترنت العظيم في أوروبا.. بمهارة وبراعة قاوم الضغوط الهائلة".

كان كيرشتاين متعطشا جدا لتطوير شبكات الحاسوب، حيث أعطى الملكة إليزابيث الثانية عنوان بريدها الإلكتروني الأول والذي حمل الحروف "HME2" في عام 1976 وذلك أثناء التدشين الأول لشبكة الإنترنت في مركز أبحاث الاتصالات في مالفيرن بإنجلترا، حيث أصبحت الملكة واحدة من أوائل رؤساء الدول الذين أرسلوا رسالة بريد إلكتروني، وفي عام 2003 منحته الملكة لقب قائد لأمر الإمبراطورية البريطانية.

لعب البروفيسور كيرشتاين دورا مهما في بناء شبكة الإنترنت (رويترز)

ولد بيتر توماس كيرشتاين في 20 يونيو/حزيران 1933 في برلين لوالتر وإليانور(جاكوبسون) كيرشتاين. وكان والداه طبيبي أسنان، حيث ولدت والدته في لندن لكنها نشأت في ألمانيا.

وقال البروفيسور كيرشتاين إن والده، الذي حصل على الصليب الحديدي بسبب خدمته في الحرب العالمية الأولى، اعتبر نفسه ألمانيا وطنيا.

بعد أن شعرت العائلة بعدم الأمان في ألمانيا، استفادت العائلة من الجنسية البريطانية لوالدة بيتر وانتقلت إلى لندن في عام 1937. وعندما أصبح والده مواطنا بريطانيا في عام 1947 غيّر لقب العائلة إلى كيرشتاين.

درس البروفيسور كيرشتاين الرياضيات في جامعة كامبريدج، حيث حصل على درجة البكالوريوس عام 1954. وذهب إلى جامعة ستانفورد، حيث حصل على الدكتوراه في الهندسة الكهربائية في عام 1957.

في عام 1973، بعد فترة عمل في المنظمة الأوروبية للبحوث النووية (سيرن) في جنيف، وفي مكتب جنرال إلكتريك في زيوريخ، التحق البروفسور كيرشتاين بالكلية في جامعة كوليدج بلندن وأصبحت شبكات الحاسوب مجال أبحاثه الرئيسي.

عندما بنى بوابة البريد الإلكتروني للجامعة في الولايات المتحدة في عام 1973، أصبح مختبره من أوائل مختبرات الاتصالات الدولية على مشروع "أربانت" (Arpanet)، الذي يعتبر بداية الإنترنت، وأشرف على نشاطات بريطانيا في أربانت.

شكل البروفسور كيرشتاين فريقا مع الدكتور سيرف وأميركي آخر، حيث كان لهم دور كبير في مجال بناء شبكة الإنترنت من خلال علاقاته بوزارة الدفاع البريطانية والهندسة والعلوم الفيزيائية ومجلس البحوث.

وبدعم إضافي من الذراع البحثي للبنتاغون، ووكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للدفاع، أصبح للبروفيسور دورا كبيرا في انتشار برتوكولات الإنترنت "تي سي بي/ أي بي" في أوروبا، ودفع المجتمعات الأكاديمية والبحثية هناك لاستخدامها.

واعتمد بروتوكول الإنترنت في جامعة لندن الجامعية عام 1982، ولا تزال هذه البروتوكولات هي الأساس التقني لإنترنت اليوم.