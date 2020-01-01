الجيش الأميركي يمنع جنوده من استخدام تطبيق تيك توك الصيني

حظر الجيش الأميركي على الأفراد العسكريين استخدام تطبيق الفيديو الشهير تيك توك (TikTok) على الهواتف التي تصدرها الحكومة، وذلك بعد تسليط الضوء على التوترات المتزايدة حول الشركة الأم للتطبيق في بكين والتوجيهات الصادرة من وزارة الدفاع الأميركية، حيث أوصت وكالة أنظمة معلومات الدفاع بعدم استخدام جميع موظفي وزارة الدفاع للتطبيق المملوك للصين.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الأميركي روبن أوتشوا لموقع "ميلتري.كوم" إن التطبيق يعتبر تهديدا إلكترونيا ولا يسمح به على الأجهزة التي تصدرها الحكومة.

وقالت المتحدثة لصحيفة واشنطن بوست إن "فرع الخدمة يلتزم بالتوجيهات الصادرة عن وزارة الدفاع، والتي أوضحت أن التطبيق يعتبر مخاطرة أمنية محتملة".

ويتبع هذا الإجراء حظرا مماثلا فرضته البحرية الأميركية مع رسالة توعية إلكترونية صادرة في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الثاني الماضي من وزارة الدفاع، والتي حثت موظفي البنتاغون البالغ عددهم نحو 23 ألف موظف على إلغاء تثبيت التطبيق لأنه يمكن أن يعرض البيانات الشخصية على جهات غير مرغوب فيها.

وقال متحدث باسم البنتاغون إن "التهديد مرتبط بفقدان محتمل لمعلومات التعريف الشخصية"، في حين أوضح مسؤول الشؤون العامة بالجيش أن الجيش يتبع توجيهات مكتب وزير الدفاع بشأن ما يمثله تيك توك من مخاطر أمنية محتملة.

ويعكس حظر الجيش ورسالة التوعية الإلكترونية من البنتاغون، الذي لا يصدر بشكل عام تدابير سياسية بشأن خدمات منصات التواصل الاجتماعي الفردية، شكوكاً عميقة الجذور في جميع أنحاء واشنطن حول تيك توك والشركة الصينية المطورة للتطبيق بايت دانس.