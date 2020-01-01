التضليل الإعلامي.. عندما تهدد الإنترنت الاحتجاجات في الشرق الأوسط

يرى الكاتبان روث مايكلسون ومايكل صافي، في تقريرهما الذي نشرته صحيفة غارديان البريطانية، أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يواجهون هجمات من الأشخاص المؤثرين والحسابات المزيفة في الداخل والخارج.

احتجاجات لبنان

ويضرب الكاتبان مثالا على ذلك بأنه عندما نشرت الصحفية اللبنانية ديما صادق لقطات مصورة من هتافات مناهضة لحزب الله خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت لبنان منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سرعان ما أصبحت هدفا للإساءة عبر الإنترنت.

وفي هذا السياق، قالت صادق "في غضون بضع دقائق احتجت مواقع التواصل الاجتماعي". وكان الوسم (الهاشتاغ) الذي يحمل شعار "ديما الدنيئة"، الأكثر انتشارا خلال تلك الليلة. وبدت الهجمة المفاجئة منظمة ومألوفة بالنسبة إلى الصحفية التي تركت عملها في وقت لاحق، مشيرة إلى أن المضايقات التي تلقتها تمثل أحد أبرز الأسباب على ذلك.

وأردف الكاتبان أنه في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للفساد ومكافحة التقشف في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تم نشر الكثير من المعلومات المضللة في محاولة لتحويل وجهة النقاش عبر الإنترنت.

وفي هذا السياق، صرّحت صادق، وهي ناقدة صريحة لحزب الله وحلفائه السياسيين، بأنها لطالما وقعت ضحية للإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت "بغض النظر عما أكتب، أتلقى الآلاف من الإهانات والتهديدات، كما أتلقى أنا وأمي وعائلتي مكالمات هاتفية".

احتجاجات مصر

وقال الكاتبان إن الباحثين الذين يراقبون حملات التضليل على موقع تويتر، حددوا خلال موجة قصيرة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مصر في سبتمبر/أيلول الماضي مجموعات من المؤثرين الذين حشدوا الدعم للحكومة وأشادوا بالقوات العسكرية والأمنية في البلاد، التي لطالما لاقت معارضة من قبل المستخدمين في تركيا وقطر الذين يتعاطفون مع الاحتجاجات.