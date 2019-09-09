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للمرة الأولى.. آبل ستبث مباشرة حدث إطلاق آيفون 11 على يوتيوب

تخطط آبل لبث حدث إطلاق آيفون 11 الخاص بها يوم الثلاثاء المقبل على منصة يوتيوب التابعة لشركة غوغل.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها آبل ببث أحد أحداثها الكبيرة على يوتيوب، وستزيد بشكل كبير من عدد الأشخاص القادرين على مشاهدة البث.

في العام الماضي، وسعت الشركة بث حدث آيفون الخاص بها إلى منصة تويتر، تماشيا مع الزيادة التدريجية في زيادة نطاق بث فعالياتها التي بدأت باتباعها في السنوات الأخيرة.

وكان مستخدمو نظام التشغيل ويندوز 10 قد بدؤوا في الوصول إلى البث الحي لفعاليات آبل لأول مرة في عام 2015، وذلك بفضل متصفح مايكروسوفت إيدج للحواسيب المكتبية، لكن آبل فتحت مجال استقبال البث الحي أيضا على متصحفي كروم وفايرفوكس العام الماضي خلال مؤتمرها السنوي للمطورين.

ومن المتوقع أن تكشف آبل عن ثلاثة طرز جديدة من أجهزة آيفون يوم الثلاثاء الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش.

ورغم أن التسريبات الكثيفة لتصميم ومواصفات هذه الهواتف لم تدع شيئا قد يفاجئ المستخدمين، لكن من يدري، فقد يكون في جعبة الشركة الأميركية أمر لم يتسرب بعد.

المصدر : مواقع إلكترونية
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