شاشة ألعاب منحنية من "إي أو سي"
أعلنت شركة "إي أو سي AOC" عن إطلاق شاشة الألعاب "سي كيو 21 جي 1 CQ27G1" المنحنية الجديدة بسعر 280 دولارا.
وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة المنحنية الجديدة تأتي بقياس 27 بوصة وتتمتع بدقة وضوح 2560×1440 بيكسلا ودرجة سطوع 250 قنديلة/متر مربع، في حين تبلغ نسبة التباين 3000:1.
كما تمتاز تلك الشاشة بمعدل تنشيط صورة يبلغ 144 هيرتزا، مع زمن استجابة 1 مللي ثانية، مما يجعلها تلبي متطلبات عشاق ألعاب الفيديو.
وتدعم الشاشة الجديدة تقنية فري سينك FreeSync وتستقبل إشارات الصورة عبر منفذ "ديسبلي بورت DisplayPort" أو أتش دي أم آي HDMI" كما يمكن إمالتها وتدويرها وضبط ارتفاعها.
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