يوتيوب كيدز يتيح للآباء تحديد المحتوى بحسب أعمار أطفالهم

أعلنت شركة غوغل عن تقديم إعدادات جديدة لتطبيق "يوتيوب كيدز" لمقاطع الفيديو المخصصة للأطفال، بحيث بات يتيح الفرصة للآباء أن يحددوا المحتوى الذي يشاهده أطفالهم بحسب أعمارهم.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الوالدين تتوفر لها ثلاثة خيارات هي:

- سن ما قبل المدرسة (حتى أربع سنوات)، ويعرض فقط مقاطع الفيديو التي تشجع التفكير الإبداعي والتعلم والاستكشاف.

- المرحلة العمرية من 5 إلى 7 سنوات، ويعرض مقاطع الموسيقى أو أفلام الكرتون.

- المرحلة الأخيرة من 8 إلى 12 عاما، يمكن الأطفال أيضا من العثور على مقاطع فيديو حول الألعاب أو الموضوعات العلمية، لكن يمكن للآباء تعطيل وظيفة البحث تماما لتقييد المحتوى.

ويتيح تطبيق يوتيوب كيدز تنقية (فلترة) المحتوى غير المناسب للأطفال وعدم عرضه. ومع ذلك لا يُستبعد أن تخطئ الخوارزميات وتعرض بعض مقاطع الفيديو غير المناسبة.

فإذا لاحظ الآباء عرض مثل هذا المحتوى غير المناسب، فإنهم يمكنهم حظره والإبلاغ عنه إذا لزم الأمر؛ حيث يقوم موظفو المنصة بمراجعة الفيديو وحذفه.

ومن الإمكانات الجديدة أيضا، إتاحة المنصة في المتصفح على موقع "youtubekids.com".