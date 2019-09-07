تسريبات هاتف بكسل 4.. كاميرا بقوة تقريب 8 أضعاف ومزايا أخرى

تتزايد التسريبات والإشاعات كلما اقتربنا أكثر من موعد إطلاق هاتف غوغل الجديد بكسل 4، والتفاصيل الأخيرة التي رصدها موقع "إكس دي أي ديفيلوبرز" تكشف عن أن الهاتف ربما يأتي بكاميرا ذات قوة تقريب بمقدار ثمانية أضعاف، إلى جانب مزايا أخرى.



وتُظهر الصورة المسربة للهاتف الجديد وجود تقريب بمقدار (8X) في واجهة استخدام الكاميرا، مما يشير إلى أن قدرات التقريب في الكاميرا قد تصل إلى ثمانية أضعاف، رغم أنه لم يُعرف إن كان ذلك يتضمن تقريبا رقميا أم أنه تقريب بصري بحت.

من جهته، ذكر موقع "9تو5غوغل" وجود نمط تصوير جديد يدعى "موشن مود" أو (نمط الحركة) لالتقاط الصور في المشاهد سريعة الحركة أو الرياضية، وكذلك تحسين أداء ميزة التصوير الليلي "نايت سايت"، هذا إلى جانب صورة تؤكد الإشاعات السابقة بأن الهاتف سيأتي بذاكرة (رام) بحجم 6 غيغابايتات وصورة تظهر اللون الأبيض الجديد للهاتف.