تسريبات هاتف بكسل 4.. كاميرا بقوة تقريب 8 أضعاف ومزايا أخرى
تتزايد التسريبات والإشاعات كلما اقتربنا أكثر من موعد إطلاق هاتف غوغل الجديد بكسل 4، والتفاصيل الأخيرة التي رصدها موقع "إكس دي أي ديفيلوبرز" تكشف عن أن الهاتف ربما يأتي بكاميرا ذات قوة تقريب بمقدار ثمانية أضعاف، إلى جانب مزايا أخرى.
وتُظهر الصورة المسربة للهاتف الجديد وجود تقريب بمقدار (8X) في واجهة استخدام الكاميرا، مما يشير إلى أن قدرات التقريب في الكاميرا قد تصل إلى ثمانية أضعاف، رغم أنه لم يُعرف إن كان ذلك يتضمن تقريبا رقميا أم أنه تقريب بصري بحت.
من جهته، ذكر موقع "9تو5غوغل" وجود نمط تصوير جديد يدعى "موشن مود" أو (نمط الحركة) لالتقاط الصور في المشاهد سريعة الحركة أو الرياضية، وكذلك تحسين أداء ميزة التصوير الليلي "نايت سايت"، هذا إلى جانب صورة تؤكد الإشاعات السابقة بأن الهاتف سيأتي بذاكرة (رام) بحجم 6 غيغابايتات وصورة تظهر اللون الأبيض الجديد للهاتف.
|تركيبة من الصور التي يعتقد أنها تسربت لهاتف بكسل 4 وتظهر لون الهاتف ومقدار التقريب للكاميرا وحجم الذاكرة (مواقع التواصل)
من جهته، يقول موقع أندرويد بوليس، المعني بأخبار التقنية، إنه كان معروفا منذ يوليو/تموز الماضي أن الكاميرا الثانية في بكسل 4 ستكون كاميرا التصوير البعيد (تيليفوتو)، وأن دقتها ستبلغ 4656×3496 بكسلا، لكن البعد البصري أو مستوى "التقريب" لتلك الكاميرا ظل مجهولا حتى كشفه هذا التسريب.
ولم يتأكد بعد إذا كان الرقم الذي يظهر في الصورة المسربة هو للتقريب البصري البحت أم أنه مزيج من التقريب البصري والرقمي، رغم أن الخيار الأخير هو المرجح، حسب الموقع.
من ناحية أخرى، فإن ذاكرة 6 غيغابايتات، التي يُعتقد أن بكسل 4 سيأتي بها، تظل أقل مما تأتي به معظم الهواتف الذكية الرائدة الأخرى، لكنها في المقابل دفعة كبيرة مقارنة بهاتف بكسل 3 الذي جاء بذاكرة بحجم 4 غيغابايتات.
وبحسب وثائق تسويقية تسربت سابقا فإنه من المرجح أن تلتزم غوغل بموعد أكتوبر/تشرين الأول للكشف عن هاتفها الجديد.
- "بركان الغضب" يثور.. الوفاق تتقدم بجميع المحاور وتقصف قوات حفتر بالمدفعية والطيران
- صور أقمار صناعية تظهر ناقلة النفط الإيرانية قرب سوريا
- رفع معدل تخصيب اليورانيوم.. كيف كانت ردود الفعل بعد خطوة إيران الثالثة؟
- ديمبلي "الساذج" يفشل في إخفاء الحقيقة عن برشلونة
- تحالف دولي يجمع دولا خليجية وإسرائيل.. خطة أميركية لمواجهة إيران