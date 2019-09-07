غوغل تؤكد وآبل تنفي وجود ثغرات بنظام تشغيل آيفون

نشرت شركة غوغل الأسبوع الماضي مدونة تكشف وجود ثغرة مهمة في نظام التشغيل آي أو أس، تؤدي إلى سرقة البيانات من هواتف آيفون، لكن آبل انتظرت حتى اليوم لتدحض مزاعم غوغل.

وبحسب مدونة نشرتها غوغل فإن حفنة من مواقع الويب المقرصنة استغلت ثغرة في نظام آي أو أس لتحقن شيفرة مشبوهة في هواتف آيفون.

لكن يبدو أن لآبل رأيا آخر في هذا الأمر، حيث أكدت الشركة أن الثغرات التي أبرزتها غوغل قد تم إصلاحها في فبراير/شباط الماضي، لافتة إلى أن الهجوم أثر على أقل من عشرة مواقع على شبكة الإنترنت كانت تستهدف مجتمع الإيغور.

وتعتقد آبل أن الهجمات كانت تعمل فقط لمدة شهرين تقريبا لا عامين بحسب ما كتب باحثو الأمان في غوغل. وبحسب الشركة فإنها أصلحت المشكلة في غضون عشرة أيام من العلم بها.

غوغل بدورها لم تصمت على رد آبل فصرحت بالبيان التالي:

"ينشر "المشروع زيرو" البحوث الفنية المصممة لتعزيز فهم نقاط الضعف الأمنية، الأمر الذي يؤدي إلى إستراتيجيات دفاعية أفضل".

وأضافت "نحن نقف إلى جانب أبحاثنا المتعمقة التي كُتبت للتركيز على الجوانب التقنية لهذه الثغرات الأمنية. سنواصل العمل مع آبل وغيرها من الشركات الرائدة للمساعدة في الحفاظ على أمن الناس على الإنترنت".

ومع ذلك، فإن آبل تقول إن الأمن هو أحد أبرز أولوياتها، و"بغض النظر عن حجم الهجوم، فإننا نأخذ سلامة وأمن جميع المستخدمين على محمل الجد".

يُذكر أن باحثي غوغل أشاروا إلى عيوب أمان أخرى في نظام آي أو أس في وقت سابق من هذا الصيف، وكان على آبل أخيرا إعادة إصلاح ثغرة تتيح للمستخدمين فك قفل (جيلبريك) هواتفهم.