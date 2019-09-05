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نينتندو تستعد لإطلاق سويتش لايت الجديد

سويتش لايت الجوال الجديد يختلف عن الإصدارات السابقة (مواقع التواصل)
سويتش لايت الجوال الجديد يختلف عن الإصدارات السابقة (مواقع التواصل)

أعلنت شركة نينتندو اليابانية عن إطلاق جهاز الألعاب سويتش لايت Switch Lite الجديد في 20 سبتمبر/أيلول الجاري بسعر 199 دولارا وبثلاثة ألوان هي الفيروزي والأصفر والرمادي.

وأوضحت أن الإصدار سويتش لايت الجوال الجديد يختلف عن الإصدارات السابقة، حيث لا يمكن توصيله بأجهزة التلفاز مثل الموديل الأكبر، علاوة على أنه أصغر حجما وأخف وزنا من الموديل السابق الذي يبلغ وزنه 275 غراما.

ويرجع انخفاض وزن الإصدار الجديد من جهاز الألعاب إلى الاعتماد على شاشة أصغر، فبدلا من شاشة قياس 6.2 بوصات بجهاز سويتش Switch يأتي الإصدار سويتش لايت الجديد بشاشة قياس 5.5 بوصات ودقة وضوح 1280 x 720 بيكسلا.

ومقارنة بالجيل الأول من جهاز الألعاب سويتش الذي يمكن التعرف عليه من خلال بداية رقم الموديل أتش إي سي HAC، فإن الإصدار سويتش لايت الجديد يتمتع بكفاءة بطارية أعلى قليلا، غير أنه يفتقر إلى إمكانية توصيله بجهاز التلفاز مع عدم القدرة على خلع ذراع التحكم وعدم توفر اهتزاز أتش دي HD.

بالإضافة إلى أن بعض الألعاب سيتعذر تشغيلها على الإصدار سويتش لايت الجديد، مثل 1، 2، سويتش «1, 2, Switch» أو نينتندو لابو «Nintendo Labo» أو سوبر ماريو بارتي "Super Mario Party" إلا إذا قام المستخدم بشراء ذراع التحكم جوي-كون Joy-Con منفصل بتكلفة إضافية.

المصدر : الألمانية
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