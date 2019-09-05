"هاما" تطلق سماعة رأس جديدة لعشاق الألعاب

أعلنت شركة هاما الألمانية عن إطلاق سماعة الرأس يو ريج ساوندز "uRage SoundZ 700 7.1" الجديدة لمستخدمي عشاق الألعاب، وتمتاز بتقنية الصوت المحيطي المجسم 7.1 والنغمات العميقة والصوت فائق النقاء.

وأوضحت الشركة أن السماعة تزيد في متعة الألعاب من خلال المحركات المدمجة في وسادات الأذن التي تهتز مع الأصوات العميقة مثل حدوث الانفجارات، وأنها تتوفر باللون الأسود بسعر يبلغ حوالي ثمانين يورو (حوالي 89 دولارا).

ويمكن تشغيل خاصية الاهتزازات عن طريق وحدة التحكم المدمجة في كابل سماعة الرأس "uRage SoundZ 700 7.1" التي تشتمل على زر التحكم بشدة الصوت وكتمه وإيقاف الميكروفون، بالإضافة إلى زر للإضاءة فيما يمكن لوسادات الأذن المبطنة بالقماش أن تضيء بألوان مختلفة.

وتشتمل باقة التوريد لسماعة الرأس "uRage SoundZ 700 7.1" الجديدة على ذراع ميكروفون وغلاف قماشي مرنين وكابل بطول مترين.