سامسونغ تعرض هاتفا ذكيا مطويا وتطرحه بالسوق

عرضت شركة سامسونغ إلكترونيكس -اليوم الخميس- أول هاتف ذكي مطوي تنتجه، وقالت إنه سيكون متاحا في كوريا الجنوبية اعتبارا من يوم الجمعة (6 سبتمبر/أيلول)، وسيعمل على شبكة الجيل الخامس.

وقالت سامسونغ -أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم- إن الهاتف الذي يطلق عليه "غلاكسي فولد" سيُباع مقابل 2398 مليون وون (نحو 1977 دولارا).

وكان من المقرر أن يطرح هذا الهاتف في الأسواق الأميركية في أبريل/نيسان الماضي، لكن الشركة قررت تأجيل طرحه بسبب اكتشاف عيوب في الشاشة في عينات الهاتف التجريبية.

وقالت سامسونغ إنها ستطرح نسخا من هواتف "غلاكسي فولد" في بلدان مختارة منها بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، لكنها لم تحدد مواعيد لطرحها.

والشهر الماضي أرجأت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية -المنافسة لسامسونغ- طرح أول هاتف ذكي مطوي من إنتاجها، والذي كان مقررا هذا الشهر.

وهذا هو ثاني تأجيل تقرره هواوي هذا العام، بعد أن أضافتها وزارة التجارة الأميركية إلى قائمة سوداء في خطوة تهدد الشركة بعدم الحصول على مكونات وتكنولوجيا حيوية من شركات أميركية -مثل نظم تشغيل أندرويد- دون موافقة الحكومة.