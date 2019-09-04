هل يكون هذا الهاتف الذكي سلاح آبل للاستيلاء على حصة هواوي في السوق؟

تأمل شركة آبل أن تعمل العقوبات الأميركية على شركة هواوي بحظر التكنولوجيا الأميركية على هواتفها، أن تلجم الشركة الصينية وتساعد آبل لتستعيد مركزها في سوق الهواتف الذكية وخصوصا في الهند.

ويؤيد أحدث تقرير من موقع نيكي الاقتصادي هذه الأخبار، حيث ذكر أن شركة آبل تعد لإطلاق أول هاتف متوسط منذ هاتفها آيفون أس أي.

وتوقع التقرير أن يكون الإطلاق في الربيع، حيث تتطلع آبل إلى استعادة قوتها في أسواق مثل الصين والهند خصوصا عندما يبدأ سريان مفعول الحظر الأميركي على شركة هواوي.

ويتماشى تقرير نيكي بشكل وثيق مع تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام من جريدة الاقتصادي اليومية.

ويقال إن النموذج الجديد يشبه هاتف آيفون 8 بحجم 4.7 بوصات والذي تم إصداره في عام 2017. وعندما يتم إطلاقه في العام المقبل، فسيحتوي على شاشة أل سي دي مع مكونات آيفون الجديد نفسها لهذا العام، وفقًا لمصادر نيكي.

وأكد تقرير آخر لـ"أي دي" أن موعد إصدار آيفون الرخيص سيكون في أبريل/نيسان 2020 والمستند إلى آيفون 8، وسيحتوي على شاشة أل سي دي، إضافة لتفاصيل مثل الكاميرا الخلفية ذات العدسة الواحدة والتخزين 128 غيغابايتا.

لقد سمعنا شائعات كثيرة عن آيفون أس أي منذ عام 2018، حيث قيل وقتها إن شركة آبل تحتاج إلى إنتاج جهاز آيفون بقيمة لا تتجاوز 299 دولارًا لتتمكن من المنافسة بشكل صحيح في الهند.

يذكر أن سعر جهاز آيفون أس أي بحجم 4 بوصات بلغ 399 دولارًا عندما تم إطلاقه في مارس/آذار 2016. وقد تم إيقافه في أواخر 2018.