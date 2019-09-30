للهواتف الضعيفة.. غوغل تطلق "أندرويد 10 غو" الجديد
أطلقت شركة غوغل نظام التشغيل "أندرويد 10 غو" الجديد المخصص للهواتف ذات المواصفات المتدنية.
وأوضحت الشركة الأميركية أن الإصدار الجديد يعمل على الهواتف المجهزة بذاكرة وصول عشوائي (رام) لا تزيد عن 1.5 غيغابايت.
كما يأتي الإصدار الجديد مزودا بتقنية التشفير الجديدة المعروفة باسم "أديانتوم" (Adiantum)، التي تعمل على تسريع وتيرة عمل النظام بنسبة 10% عن سابقه، وهو ما ينعكس على سرعة إقلاع التطبيقات.
وكالمعتاد، يتم تثبيت خدمات "غوغل غو" مثل "يوتيوب غو" و"غاليري غو" و"مابس غو" و"جيميل غو" وغيرها، على نظام "أندرويد غو" مسبقا، مع تحسين "يوتيوب غو" من أجل خفض استهلاك البيانات بأكبر قدر ممكن.
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