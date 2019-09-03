هل تنافس كاميرات غو برو؟.. إنستا 360 غو أصغر كاميرا أكشن على الإطلاق

أعلنت شركة إنستا 360 إطلاق أصغر كاميرا في العالم مزودة بوظيفة التثبيت فلو ستات FlowState.

وأوضحت الشركة الصينية، المتخصصة في إنتاج الكاميرات البانورامية وكاميرات 360، أن الكاميرا الجديدة تحمل اسم إنستا 360 غو ولا يتعدى وزنها 18.3 غراما، وتأتي بأبعاد صغيرة جدا.

ويمكن تثبيت الكاميرا على جميع الأسطح تقريبا بفضل الجسم المغناطيسي، إضافة إلى توفر مجموعة متنوعة للغاية من الملحقات التكميلية، ويمكن تسجيل الفيديو بسهولة بالغة، فمن خلال نقرة واحدة يبدأ تسجيل الفيديو بمدة 30 ثانية، ويكون إنهاء التسجيل من خلال النقر مرتين.

وباعتبارها كاميرا أكشن تمتاز إنستا 360 غو بتوفير جودة مثالية أثناء الحركة بفضل تجهيزها بوظيفة التثبيت، وكذلك وظيفة المعالجة اللاحقة للفيديو عن طريق وظيفة فلاش كت 2، مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحديد اللقطات ودمجها في مقطع واحد، ويمكن أن تفرز الكاميرا الجديدة الصور تلقائيا حسب موضوعات التصوير مثل الأطعمة أو المدن أو الابتسامات.

وتروج الشركة الصينية لكاميرا الأكشن الجديدة من خلال حمايتها من رذاذ الماء من جميع الجوانب، وبالتالي فإنه يمكن استعمالها في الأجواء الممطرة، بالإضافة إلى أنها تتحمل السقوط في المياه لمدة 10 ثوان دون حدوث أضرار.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لكاميرا إنستا 360 غو الجديدة على ذاكرة داخلية بسعة 8 غيغابايت مع بطارية تكفي لتسجيل ما يصل إلى 200 مقطع فيديو بمدة 20 ثانية لكل مقطع.

وأعلنت شركة إنستا 360 أن سعر الكاميرا الجديدة يبلغ 200 دولار أميركي.